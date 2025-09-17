Topo

Trabalhadores da Embraer entram em greve no interior de SP

17/09/2025 09h03

SÃO PAULO (Reuters) - Metalúrgicos da Embraer em São José dos Campos (SP) aprovaram nesta quarta-feira greve por tempo indeterminado, cobrando reajuste salatial de 11%, afirmou o sindicato local citando decisão tomada em assembleia realizada mais cedo.

O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos afirmou em comunicado à imprensa que a Fiesp, que representa o setor aeronáutico, propôs reajuste salarial de apenas pela inflação, de 5,05% e redução da estabilidade de emprego para acidentados e doenças ocupacionais ante condição atual que prevê, segundo a entidade, estabilidade até a aposentadoria.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

