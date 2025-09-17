Topo

Tiroteio deixa três policiais mortos e dois feridos na Pensilvânia, nos EUA

Três policiais foram mortos e outros dois ficaram feridos nesta quarta-feira em um tiroteio em Codorus Township, na Pensilvânia (EUA), informou o Comissário da Polícia Estadual Christopher Paris.

O que aconteceu

O atirador também está morto, disse Paris disse a jornalistas. A identidade dele não foi divulgada pelas autoridades.

Duas pessoas ficaram feridas no ataque. O WellSpan York Hospital divulgou à Fox News que a dupla está em estado grave, mas estável. As identidades da dupla não foram informadas.

FBI está fornecendo apoio nas investigações do caso. Ainda não se sabe qual a motivação, nem como foi a dinâmica do tiroteio. O governador do estado, Josh Shapiro, está viajando até o local do ataque.

(Com Reuters)

