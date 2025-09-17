Topo

Tebet: Pec da Blindagem é risco à democracia e não interessa ao país

17/09/2025 15h25

Tebet classificou como "um risco à democracia como a conhecemos" a tentativa de alguns parlamentares de votar novamente, ainda nesta quarta,  o mesmo destaque no texto, sob a alegação de que os deputados estavam dormindo quando o tema foi a votação.

"O voto secreto foi derrotado legitimamente pelos parlamentares que foram contra essa peça", afirmou.

Ela disse esperar que os deputados repensem a estratégia e não "rasguem" o Regimento Interno e a Constituição, recolocando um tema já derrotado em nova votação. 

A ministra disse esperar que a Pec da Blindagem seja rejeitada pelo Senado.

"O Brasil precisa de um sistema bicameral exatamente para isso, quando uma Casa falha, tem a outra para revisitar e dizer 'à luz da Constituição, da lei e da moralidade pública, isso não pode passar, porque isso afronta diretamente o povo brasileiro'", destacou Tebet. 

As falas foram proferidas durante um seminário sobre risco fiscal judicial, organizado pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento em conjunto com a Advocacia-Geral da União (AGU). 

 

