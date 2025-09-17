Topo

Notícias

Tebet diz que PEC da Blindagem é ataque e afronta do Congresso e não atende ao povo brasileiro

17/09/2025 11h29

BRASÍLIA (Reuters) - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta quarta-feira que a chamada Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, em fase final de aprovação na Câmara dos Deputados, é um ataque do Congresso Nacional e não atende aos interesses do povo brasileiro.

Em seminário sobre riscos para as contas públicas relacionados a ações judiciais, Tebet afirmou que a proposta causa indignação e pediu que o Senado barre a medida, que classificou como uma afronta.

Na noite de terça-feira, a Câmara aprovou em segundo turno o texto-base da PEC que prevê autorização pela Câmara ou pelo Senado para que o Supremo Tribunal Federal (STF) processe deputados ou senadores.

Os deputados ainda analisarão destaques ao texto antes do encaminhamento para votação no Senado.

(Por Bernardo Carami)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Protestos e pompa marcam visita de Trump a Charles III em Windsor, com projeção de Epstein no castelo

Guardiola descarta Manchester City como favorito na Champions

Quem são os deputados do PT que votaram pela PEC da Blindagem? Veja lista

Milhares de manifestantes protestam em Londres contra visita de Trump

Centro-Sul processa 50,061 milhões de t de cana na 2ª quinzena de agosto

Vídeo de Romário sendo chamado de 'golpista' é de 2017

O que é a PEC da Blindagem e qual a situação atual da proposta no Congresso

Corrida presidencial do Chile começa com segurança e estabilidade dominando campanhas

ONU aumenta verba para hospedar países em Belém na COP30

Cinco presos morrem em motim em delegacia na Colômbia

Produção de etanol nos EUA recua 4,52%, para 1,055 milhão de barris por dia