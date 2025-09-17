Taxas futuras de juros rondam a estabilidade em dia de compasso de espera por Fed e Copom

Topo

As taxas de juros negociadas no mercado futuro oscilam muito próximas dos ajustes na manhã desta quarta-feira, 17, refletindo um mercado que deve trabalhar em compasso de espera ao longo do dia. A quarta tem como destaques as decisões de política monetária nos Estados Unidos (às 15h) e no Brasil (após as 18h30). Embora haja consenso sobre um corte de juros nos EUA e a manutenção no Brasil, é na comunicação dos dois bancos centrais que o mercado buscará encontrar pistas para os próximos passos das suas políticas de juros.

"É provável que a autoridade monetária mantenha a sinalização de que os juros permanecerão restritivos por período prolongado, evitando apostas de corte da Selic ainda em 2025", disse o economista sênior e sócio da Tendências Consultoria, Silvio Campos Neto.

Na agenda desta manhã, o destaque fica por conta do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-10), que subiu 0,21% em setembro, após alta de 0,16% em agosto. O dado ficou abaixo da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, que apontava alta de 0,33%.

Às 9h32, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2027 tinha taxa de 13,94%, ante 13,95% do ajuste de terça-feira (16). A taxa do DI para janeiro de 2030 projetava 13,16%, mesmo porcentual da véspera.

