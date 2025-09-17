Taxas dos DIs oscilam com leves baixas antes de Fed e Copom

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) oscilam com leves perdas ante os ajustes anteriores na manhã desta quarta-feira, com o mercado à espera das decisões sobre juros do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil.

Às 9h36, a taxa do DI para janeiro de 2027 estava em 13,945%, ante o ajuste de 13,955% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2032 marcava 13,35%, ante o ajuste de 13,365%.

A expectativa maior recai sobre o anúncio do Federal Reserve, às 15h, com coletiva do chair da instituição, Jerome Powell, na sequência. O mercado precifica 100% de probabilidade de corte de juros, com maiores chances de redução de 25 pontos-base.

Porém, conforme a ferramenta CME FedWatch, há 6% de probabilidade precificados de corte de 50 pontos-base já nesta reunião -- decisão que poderia servir de novo gatilho para os ativos no Brasil.

Isso porque o mercado precifica a manutenção da taxa básica Selic em 15% pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que divulga sua decisão após as 18h30.

Com a taxa de juros elevada no Brasil e em queda nos EUA, a pressão é de baixa para o dólar ante o real e para as taxas dos DIs -- movimento bastante antecipado nos últimos dias, considerando-se um corte de 25 pontos-base pelo Fed.

No exterior, às 9h36, o rendimento do Treasury de dez anos -- referência global para decisões de investimento -- tinha estabilidade, a 4,026%

(Por Fabrício de Castro)