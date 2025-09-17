Topo

'Taxa Zucman': conheça o imposto sobre ultrarricos que incendeia o debate político na França

17/09/2025 09h46

A França vive um momento de tensão fiscal e política. O novo primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, sinalizou que pode romper um dos tabus herdados do governo Emmanuel Macron: a tributação dos ultrarricos. Em meio a crescentes demandas populares por mais justiça fiscal, o premiê iniciou nesta quarta-feira (17) negociações com partidos da oposição sobre o orçamento de 2026 ? uma tentativa de evitar que o Parlamento francês derrube seu governo, como ocorreu com seus dois antecessores. 

Para garantir uma maioria estável, o novo premiê busca apoio dos socialistas, que exigem medidas concretas, entre elas a criação da chamada "taxa Zucman". Proposta pelo economista francês Gabriel Zucman, a medida prevê a cobrança de um imposto anual de 2% sobre patrimônios superiores a € 100 milhões (cerca de R$ 635 milhões).

Segundo Zucman, isso afetaria apenas 0,01% dos contribuintes ? cerca de 1.800 famílias ? e poderia gerar uma arrecadação de € 20 bilhões por ano (aproximadamente R$ 127 bilhões).

Esse montante seria crucial para enfrentar o déficit público, estimado em 5,8% do PIB em 2024, e reduzir a dívida nacional, que já ultrapassa 114% do PIB.

Pressão das ruas e apoio popular

A proposta ganhou força após o fracasso do plano orçamentário anterior, que previa cortes sociais e a eliminação de dois feriados ? medidas rejeitadas pelo Parlamento. "Vivemos um bloqueio político e orçamentário causado pela recusa em enfrentar a evasão fiscal dos ultrarricos", afirmou Zucman à rádio France Inter. "É difícil pedir sacrifícios à população enquanto os mais ricos continuam sendo poupados."

A insatisfação com a desigualdade tributária foi um dos motes das manifestações "Vamos bloquear tudo", realizadas em 10 de setembro, e deve marcar também a greve nacional convocada pelos sindicatos para esta quinta-feira (18). A expectativa é de que 400 mil pessoas participem ? o dobro da mobilização anterior.

Segundo pesquisa do instituto Ifop, encomendada pelos socialistas, 86% dos franceses apoiam a taxa Zucman. Além disso, 79% são favoráveis à redução das subvenções públicas às grandes empresas.

Resistência do governo e do setor empresarial

Apesar de prometer "rupturas" com seus antecessores, Lecornu já descartou a adoção da taxa Zucman. Mas prometeu, entre suas primeiras medidas, a manutenção dos feriados e o fim dos privilégios vitalícios para ex-integrantes do governo. Embora tenha se mostrado aberto a discutir justiça fiscal, o primeiro-ministro enfrenta resistência dentro da própria coalizão, especialmente dos Republicanos (direita), e da oposição de extrema direita liderada por Marine Le Pen.

O líder socialista Olivier Faure, após reunião com Lecornu, afirmou que o premiê foi "evasivo" sobre suas intenções. O projeto de orçamento deve ser apresentado até meados de outubro.

Do lado empresarial, a principal associação patronal francesa, Medef, reagiu com veemência. A entidade ameaçou uma "mobilização massiva" dos grandes empresários caso os impostos aumentem, classificando a taxa Zucman como "confisco disfarçado".

Essa reação marca uma ruptura na gestão de Macron, que desde 2017, quanto teve início seu primeiro mandato, vem reduzindo impostos sobre grandes fortunas e empresas, sob o argumento de fortalecer a competitividade da França ? segunda maior economia da União Europeia.

Em 2023, as subvenções públicas às grandes corporações somaram pelo menos € 211 bilhões, segundo o Senado francês. A revista Le Nouvel Obs estima que o custo real pode ter chegado a € 270 bilhões.

(RFI com AFP)

