Taxa anual do CPI do Reino Unido se mantém em 3,8% em agosto, em linha com previsão

17/09/2025 07h09

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido manteve a alta de 3,8% em agosto, mesma variação registrada em julho, segundo pesquisa divulgada pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) nesta quarta-feira, 17. O resultado veio em linha com as expectativas de analistas consultados pela FactSet.

Na comparação mensal, o CPI subiu 0,3% em agosto, também em linha com o consenso da FactSet. Em julho, a inflação avançou 0,1% ante o mês anterior.

O núcleo do CPI britânico, que desconsidera os preços de alimentos e energia, aumentou 3,6% em agosto, quando comparado com o mesmo período do ano passado. O resultado correspondeu às expectativas dos analistas.

