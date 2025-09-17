Topo

Tapete antiderrapante e lúdico pode ajudar no banho de sua criança

Como deixar o banho do seu filho menos escorregadio Imagem: iStock
17/09/2025 00h00

Todo pai fica com receio quando a criança começa a dar os primeiros passos para tomar banho de pé dentro do box. Existem algumas formas para deixar o momento um pouco mais seguro.

O Guia de Compras UOL encontrou esse tapete que é lúdico e que ao mesmo tempo impede que a criança escorregue durante o banho.

O que diz a marca sobre o produto

Ideal para impedir que a criança escorregue durante o banho

Possui múltiplas ventosas

Esse produto não é um brinquedo

As cores podem variar entre as imagens mostradas e o produto, imagens meramente ilustrativas.

O que diz quem comprou

Com mais de 3 mil avaliações, o produto tem nota 4,7 estrelas, de 5, na Amazon. A forma lúdica de como a criança toma banho é um dos pontos elogiados pelos consumidores.

Qualidade excelente, cores e desenhos lindos. Fixa muito bem Cynthia

Comprei este tapete pro banheiro de minha filha de 1 ano e ela o adora. Fica procurando os animais, nos sentimos seguras ao tomar banho, além de ele dar ainda mais vida ao banheiro por ser colorido. É feito de um bom material que não encarde - já comprei outros de outras marcas e tenho que ficar deixando de molho em água sanitária Helena

Comprei para evitar que meu filho escorregasse na hora de tomar banho de chuveiro. Os desenhos só deixam a hora do banho mais divertida. Cumpre bem com o que promete Beatriz Diaz Queiroz

Pontos de atenção

A principal queixa das pessoas está em relação do chão continuar escorregadio mesmo com o tapete.

Bem lúdico, isso desperta o interesse da criança. Porém, ele é liso não ajuda muito a evitar que a criança escorregue. Que era o intuito Tayná Soares

O tapete é lindo, mas acho que poderia ser mais áspero para não escorregar mesmo quando está molhado. Lilian R.

Gostei, mas a parte que fica para cima é lisa. Poderia haver alguns pontos ásperos para garantir que a criança não escorregue. Mas é lindo e colorido. Meu filho adora. Mas quando era bebezinho, eu tinha que segurar bastante ele para não escorregar muito Thiago Barros

Bonito e seguro. Não dou 5 estrelas porque tem um problema grave de cheiro. Estou usando há uma semana e o cheiro forte não sai. Não é um cheiro usual de plástico. Um cheiro forte que deixa o ambiente carregado. Incomoda o nariz. Espero que acabe esse cheiro logo. Marcela Martins

