Talibãs cortam cabos no Afeganistão para bloquear acesso à internet

17/09/2025 11h59

As autoridades talibãs do Afeganistão intensificaram seus esforços para bloquear o acesso à internet no país, cortando conexões de fibra óptica em várias províncias nesta quarta-feira (17), em uma denominada campanha contra o "vício".

A ofensiva, ordenada pelo líder supremo dos talibãs, Haibatullah Akhundzada, cortou o acesso à internet de alta velocidade em várias regiões durante dois dias, deixando dezenas de milhares de pessoas sem conexão e gerando preocupação.

Jornalistas da AFP confirmaram problemas de conexão nas províncias de Balj, Badajshan e Tajar, no norte do país, assim como em Kandahar, Helmand e Uruzgan, no sul.

Só havia acesso à internet mediante a rede telefônica, que funcionava de forma intermitente.

"Esta medida foi tomada para prevenir o vício e serão implementadas opções alternativas em todo o país para satisfazer as necessidades de conectividade", explicou o porta-voz da província de Balj, Attaullah Zaid, na rede social X.

A fibra óptica é a tecnologia mais usada no Afeganistão, disse à AFP o funcionário de uma operadora privada em Cabul.

"Se estes problemas de conexão não se resolverem, sofreremos grandes perdas", afirmou, por sua vez, Atta Mohamed, um empreiteiro que trabalha com mármore em Kandahar. "Se não respondermos aos e-mails dos nossos clientes (...), não poderemos continuar com nosso negócio. Não dormi um minuto sequer", acrescentou.

Na terça-feira, Kureshi Badlun, porta-voz da província de Nangarhar, no sudeste do país, disse, por meio de nota, que "estudos recentes realizados no Afeganistão mostram que os aplicativos online afetaram negativamente as bases econômicas, sociais, culturais e religiosas da sociedade e levaram à corrupção moral".

Em 2024, o governo talibã tinha promovido a rede de fibra óptica como uma "prioridade" para conectar o país ao resto do mundo e tirá-lo da pobreza.

Desde que voltaram ao poder, em 2021, os talibãs impuseram várias restrições, de acordo com sua rigorosa interpretação da lei islâmica.

