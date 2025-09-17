Suplementos prolongam a vida? O que a ciência diz sobre longevidade

O mercado de suplementos cresce a cada ano, embalado pela promessa de saúde, energia e até de alguns anos extras de vida. Mas eles podem garantir a longevidade? Não é bem assim.

Um estudo publicado no Annals of Internal Medicine, em 2019, jogou um balde de água fria nessa expectativa: os tão celebrados comprimidos e cápsulas não prolongam a vida. Pior, quando consumidos em excesso, alguns deles podem até estar ligados a maior risco de morte.

A pesquisa revelou que pessoas com ingestão adequada de vitaminas como K, A e minerais como magnésio e zinco tinham menor risco de morte, inclusive por doenças cardiovasculares. No entanto, esse efeito desapareceu quando os cientistas levaram em conta outros fatores, como alimentação equilibrada, prática de exercícios, escolaridade e renda. Em outras palavras, quem vive mais saudável tende a tomar suplementos, mas não necessariamente vive mais por causa deles.

Mais alarmante foi a descoberta de que o excesso de cálcio pode estar associado a um aumento no risco de morte por câncer. A recomendação dos pesquisadores é clara: se houver deficiência comprovada, a reposição deve ser feita sob orientação médica, nunca ultrapassando as doses diárias recomendadas.

Poder dos nutrientes - no prato certo

A melhor fonte de vitaminas e minerais continua sendo a alimentação.

Quer exemplos?

Vitamina K , que ajuda na saúde óssea e cardiovascular, é encontrada em verduras como couve, espinafre e brócolis;

, que ajuda na saúde óssea e cardiovascular, é encontrada em verduras como couve, espinafre e brócolis; Zinco , essencial para a imunidade e para desacelerar o envelhecimento celular, aparece em grãos, leguminosas, nozes e carnes;

, essencial para a imunidade e para desacelerar o envelhecimento celular, aparece em grãos, leguminosas, nozes e carnes; Vitamina A, fundamental para a visão e defesa do organismo, está em ovos, frutas e vegetais de cor alaranjada.

Depois dos 50 anos, essa atenção à dieta se torna ainda mais crucial. O corpo absorve nutrientes de forma menos eficiente, e a produção de certas substâncias, como o suco gástrico, diminui — o que pode comprometer a absorção de vitamina B12, por exemplo. Por isso, uma reavaliação periódica da alimentação é fundamental para manter energia, proteger o coração e sustentar o funcionamento do cérebro.

Imagem: iStock

Suplemente-se com responsabilidade

A suplementação, quando necessária, é uma aliada valiosa. Vitamina D, por exemplo, pode precisar ser reposta em pessoas que não têm exposição solar suficiente, enquanto o ômega-3, presente em peixes de água fria, pode reforçar a proteção cardiovascular. Micronutrientes como cálcio, magnésio e vitamina B6 também desempenham papéis-chave na manutenção da saúde óssea, do sistema nervoso e do metabolismo.

O alerta, no entanto, é para a moderação e o acompanhamento médico. Comprar suplementos de fornecedores confiáveis, checar se passaram por testes clínicos e respeitar as doses recomendadas são passos indispensáveis. Misturar diferentes suplementos por conta própria ou acreditar em promessas milagrosas pode ser mais prejudicial do que benéfico.

No fim das contas, a busca pela longevidade não cabe inteira dentro de um frasco. Ela se constrói em escolhas diárias: comer bem, manter o corpo em movimento, dormir adequadamente e cuidar da mente. Suplementos podem ter seu lugar — mas como coadjuvantes, nunca como protagonistas.

*Com informações de reportagens publicadas em 03/07/2020 e 10/04/2019