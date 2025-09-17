Subsidiária da Embraer assina contrato para modernizar gestão de fluxo aéreo na África do Sul

A Atech, subsidiária da Embraer, e a Air Traffic and Navigation Services (ATNS), companhia estatal responsável pelos serviços de navegação aérea na África do Sul, assinaram hoje um contrato para a modernização do atual sistema de gestão de fluxo de tráfego aéreo (ATFM, em inglês), no aeroporto internacional O.R. Tambo, em Joanesburgo, maior cidade do país.

O contrato, cujo valor não foi divulgado, deverá ter duração de dois anos, com conclusão prevista no terceiro trimestre de 2027. Além da atualização, o acordo contemplará um centro de contingência, uma plataforma de treinamento, simulação para capacitação e testes em ambiente seguro.

"Este novo contrato com a ATNS reforça nossa estratégia de expansão internacional e o compromisso da Atech em fornecer soluções de gestão de tráfego aéreo de alto impacto", afirma o CEO da Atech, Rodrigo Persico.

A África do Sul controla aproximadamente 283 mil voos por ano, conectando mais de 20 destinos domésticos e 35 internacionais, e é um dos principais centros de transporte aéreo do continente africano.

O novo sistema aprimorará o planejamento e a coordenação do espaço aéreo para oferecer respostas mais precisas a fatores como clima, obras ou restrições operacionais, enquanto reduz atrasos e aumenta a previsibilidade e a segurança operacional.

O novo sistema ATFM ainda contempla painéis em tempo real de indicadores (KPIs, em inglês) para monitoramento e análise pós-operação, coordenação das medidas ATFM transfronteiriças com regiões de informação de voo (FIRs) vizinhas, provendo uma maior integração a uma rede regional multimodal da região para gestão de fluxo aéreo.