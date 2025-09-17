Topo

STOXX 600 fecha estável antes de decisão do Fed e Puma salta

17/09/2025 14h08

(Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 encerrou estável nesta quarta-feira, conforme investidores evitaram fazer grandes apostas antes da decisão de política monetária do Federal Reserve, enquanto a Puma saltou com a notícia de que a empresa de roupas esportivas foi abordada sobre uma possível aquisição.

O STOXX 600 registrou variação negativa de 0,03%, a 550,63 pontos, sendo negociado em seu nível mais baixo em uma semana.

A expectativa é de que o Fed faça um corte de 25 pontos-base na taxa de juros após a conclusão de sua reunião de política monetária de dois dias nesta quarta-feira, enquanto o banco central norte-americano lida com sinais de fraquezas no mercado de trabalho.

Embora a decisão já esteja praticamente precificada, serão os possíveis comentários do chair do Fed, Jerome Powell, sobre as perspectivas da política monetária que manterão o interesse de investidores.

"Mas a questão é: esse é o primeiro passo de uma série de cortes nos juros que estão por vir, ou o Fed ainda não está disposto a se comprometer com qualquer trajetória para a taxa básica no futuro?"

"É por isso que os mercados europeus não estão se movimentando muito fortemente hoje, dada essa incerteza."

A reunião também destacará a influência política que afeta o Fed, enfatizada por Steven Miran -- atualmente em licença da Casa Branca -- que se juntará à mesa de política monetária, ao lado da diretora do banco central Lisa Cook que até agora se defendeu das tentativas do presidente norte-americano, Donald Trump, de removê-la.

Enquanto isso, o setor de petróleo e gás liderou as perdas, com queda de 1,2%, acompanhando a baixa dos preços do petróleo bruto. O setor foi acompanhado pelo de recursos básicos, também com perda de 1,2%, conforme os preços do cobre atingiram o menor nível em uma semana.

A Puma saltou 16,7% e atingiu o maior nível em quase dois meses, depois que a Manager Magazin noticiou que duas partes estavam se preparando para uma possível aquisição da fabricante alemã de roupas esportivas. A varejista Adidas subiu 1,7%, enquanto a JD Sports avançou 0,5%.

O Commerzbank caiu 2,7% e o UniCredit perdeu 3,5%, o que levou o setor bancário regional a uma queda de 1%.

Por outro lado, as ações de tecnologia limitaram as perdas gerais, após a SAP se recuperar e registrar alta de 3,2%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,14%, a 9.208,37 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,13%, a 23.359,18 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,40%, a 7.786,98 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 1,29%, a 41.954,98 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,24%, a 15.127,20 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,10%, a 7.729,87 pontos.

