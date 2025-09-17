Daniela Lima: Anistia de Valdemar e Bolsonaro não mira presos do 8/1

A discussão sobre anistia aos condenados do 8 de janeiro tem efeito mais simbólico que prático, afirma a colunista do UOL Daniela Lima, no UOL News. Segundo ela, só 10% dos julgados seguem com penas mais graves, como restrição de liberdade.

Dados analisados por Daniela mostram que a maioria dos condenados já cumpriu penas alternativas ou progrediu de regime, enquanto o projeto de anistia defendido por Valdemar Costa Neto e a família Bolsonaro enfrenta resistência do governo e do STF.

A grande maioria dos condenados pelo 8 de janeiro não pegou penas superiores a dois anos e cinco meses de cadeia. A grande maioria. Prestação de serviço, ou seja, quem fez acordo de não perseguição penal foram 542 pessoas. Essas pessoas fizeram um cursinho para aprender um pouco o que é democracia e estado democrático de direito e prestaram serviços públicos. Um ano de prisão, mais 240 presos. Dois anos e seis meses? Seis. Três anos? Três. Onze anos e seis meses? Cinco. Tem ali 14 anos a faixa mais numerosa das penas graves, que são os que foram presos em flagrante com esses cometendo crime de depredação. Daniela Lima, colunista do UOL

Pegou pena grave o cidadão que depredou, jogou o relógio no chão, quebrou as câmeras, outro que tacou fogo dentro da Câmara dos Deputados, quem jogou rojão em cima da polícia legislativa, quem foi preso dentro do Palácio do Planalto cometendo o crime de depredação no momento em que foi preso, em que havia prova de que essa pessoa se envolveu diretamente danificando patrimônio público, mas a grande maioria não pegou pena superior a dois anos e cinco meses de cadeia. Porque se pinça a história da Débora do Batom. Ela foi presa, e não é só por vandalizar, porque ali tinha um interesse em pegar o símbolo da Justiça da Praça dos Três Poderes, que é tombada, e vandalizá-lo. Então, assim, pinça-se esse caso como se todo mundo tivesse nessa mesma posição. Daniela Lima

Daniela Lima detalha que só uma pequena parte dos réus segue presa por envolvimento direto em depredação e violência, e que a maioria já cumpriu medidas alternativas ou teve progressão de pena.

Sabe quantas pessoas ainda estão cumprindo pena em presídio, pena com restrição de liberdade? 10% dos presos. Por quê? Porque as penas já progrediram de regime, inclusive. Então, discute-se algo como se fosse beneficiar muita gente. Não vai, é 10%. 10%. Por quê? Porque foi uma fatia muito minoritária que acabou pegando penas graves. Daniela Lima

