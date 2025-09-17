Sistema israelense de laser antimísseis "Iron Beam" estará pronto para uso militar ainda este ano

Por Steven Scheer

JERUSALÉM (Reuters) - Um sistema de baixo custo, baseado em laser de alta potência, destinado a destruir mísseis que se aproximam, concluiu com sucesso os testes e estará pronto para uso operacional pelos militares ainda este ano, informou o Ministério da Defesa de Israel nesta quarta-feira.

Desenvolvido em conjunto pela Elbit Systems e pela Rafael Advanced Defense Systems, o "Iron Beam" ("Feixe de Ferro") complementará os sistemas antimísseis de Israel Domo de Ferro, Estilingue de David e A Seta, que têm sido usados para interceptar milhares de foguetes disparados por militantes do Hamas em Gaza, pelo Hezbollah no Líbano e pelos houthis no Iêmen.

Os interceptadores de foguetes atuais custam pelo menos US$50.000 cada, enquanto o custo é insignificante para os lasers, que se concentram principalmente em mísseis menores e drones.

"Agora que o desempenho do Iron Beam foi comprovado, prevemos um salto significativo nas capacidades de defesa aérea por meio da implantação desses sistemas de armas a laser de longo alcance", disse o ministério.

Após anos de desenvolvimento, o ministério disse que testou o Iron Beam por várias semanas no sul de Israel e comprovou sua eficácia em uma "configuração operacional completa ao interceptar foguetes, morteiros, aeronaves e UAVs em uma ampla gama de cenários operacionais".

Os primeiros sistemas deverão ser integrados às defesas aéreas militares até o final do ano, segundo a empresa.

Sistemas a laser de menor alcance e menos potentes já estão em uso.

O Iron Beam é um sistema de defesa aérea a laser de alta potência baseado em terra, projetado para combater ameaças aéreas, incluindo foguetes, morteiros e UAVs.

"Essa é a primeira vez no mundo que um sistema de interceptação a laser de alta potência atinge a maturidade operacional total", disse o diretor-geral do Ministério da Defesa, Amir Baram.

O presidente da Rafael, Yuval Steinitz, disse que o Iron Beam, construído com a tecnologia de óptica adaptativa da empresa, "será, sem dúvida, um sistema revolucionário com um impacto sem precedentes na guerra moderna".