Sérum da Vichy promete diminuir olheiras e suavizar linhas; veja opiniões

Durante os cuidados com a pele, a área ao redor dos olhos pode não ganhar a devida atenção, resultando em incômodos como olheiras ou bolsas. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou o Sérum Mineral 89, da Vichy, que fortalece a região.

Segundo a Vichy, o sérum é capaz de reduzir as bolsas e olheiras, além de suavizar linhas finas na área ao redor dos olhos. Confira mais características desse produto e o que diz quem o comprou a seguir.

O que a Vichy diz sobre o sérum

Sem aroma e hipoalergênico;

Promete hidratar a pele por 24h;

É leve e com rápida absorção;

Suaviza as linhas finas da pele;

Proporciona aspecto mais liso à pele;

Fortalece e repara a pele frágil ao redor dos olhos;

Diminui as bolsas, olheiras e o aspecto de cansaço;

Testado e aprovado oftalmologicamente e dermatologicamente;

Indicado para todos os tipos de pele;

Possui manteiga de karité, além de ativos com minerais, ácido hialurônico e cafeína pura.

O que diz quem comprou

O sérum da Vichy tem mais de 20 mil avaliações na Amazon, onde os consumidores destacam pontos positivos como a ação hidratante, rápida absorção e uma boa duração. Confira:

Produto de ótima qualidade, chegou antes do prazo previsto. Se usado todos os dias, depois de 2 semanas mais ou menos, é possível ver o efeito. Comprarei novamente. Thainá Conceição

É um excelente hidratante para área dos olhos. Até um mês de uso ele só foi isso pra mim. Após esse período, foi como mágica, notei uma melhora perceptível nas bolsas e olheiras. Usava sempre manhã e noite. Pra mim valeu demais! Só compro ele agora. Renata

Pode ser caro, mas uma gotinha é suficiente para usar nas regiões dos olhos, ainda estou usando há pouco tempo para avaliar se realmente suaviza linhas, mas só por render tanto já fiquei feliz! Marcinha Mel

Não tenho problema com olheiras e nem muitas marcas de expressão ou rugas, mas ele parece iluminar o olhar, além de deixar a pele super hidratada sem engordurar. Já é meu novo queridinho! Patrícia

Pontos de atenção

Outros comentários avaliativos apontaram insatisfação com o produto por não apresentar os resultados desejados. Veja:

Faz um mês que estou usando e ainda não senti diferença. Thais Miranda

Comprei para tentar suavizar olheiras. Ele dá uma hidratada, mas tem zero resultados para olheiras. Flavia

*Com informações de matéria publicada em 1/07/2024

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.