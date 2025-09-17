Topo

Notícias

Boulos: Seria forçado culpar governo Lula pela PEC da Blindagem

do UOL

Do UOL, em São Paulo

17/09/2025 18h50

Responsabilizar o governo Lula (PT) pela aprovação da PEC da Blindagem não faz sentido, afirmou o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) em entrevista ao UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O texto aprovado amplia a proteção de parlamentares e foi articulado por bolsonaristas e pelo centrão, mesmo com orientação contrária do Planalto. A maioria da esquerda votou contra, mas a adesão de parte do PT gerou constrangimento ao governo.

Seria bastante forçado alguma tentativa de colocar um grau de responsabilidade sobre isso no governo. Essa foi uma articulação dos bolsonaristas. Eles foram os criadores, os pais dessa criança chamada PEC da Blindagem, com o apoio significativo do centrão. Essa era a principal reivindicação que eles fizeram quando ocuparam a mesa naquele motim.

Relacionadas

Com PEC da Blindagem aprovada, 'PEC da Bandidagem' lidera trending topics

PEC da Blindagem: Veja como deputados votaram para reinstituir voto secreto

Josias: Amoralidade não chega ao Congresso por mero acaso

Eles se dizem perseguidos pelo Supremo e foram por aí. Agora a base de esquerda, que sustentou a eleição do presidente Lula, votou por ampla maioria contra a PEC da Blindagem. Guilherme Boulos, deputado federal (PSOL-SP)

Boulos também destacou que a composição do governo Lula inclui partidos do centrão e busca garantir governabilidade.

O governo é um governo de coalizão. O presidente Lula é de um partido de esquerda, mas o governo tem ministérios do centrão: União Brasil e PP, que estão saindo agora, Republicanos, MDB, PSD. O governo como um todo, inclusive para garantir a governabilidade, teve que fazer uma coalizão. Guilherme Boulos, deputado federal (PSOL-SP)

Para o deputado, o posicionamento da esquerda foi claro e majoritariamente contrário à PEC, reforçando que atribuir a autoria ao governo não reflete a realidade da articulação.

É importante separar o joio do trigo. Alguns parlamentares votaram a favor, mas a esquerda em peso votou contra a PEC da Blindagem, enquanto a direita em peso votou a favor. É importante todo mundo saber qual foi a posição de cada um nesse absurdo. Guilherme Boulos

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa:

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

'Trump tem relação com Bolsonaro, não com o Brasil', diz Lula

Justiça autoriza bloqueio de bens de empresário que confessou ter matado gari em BH

Marcus Thuram brilha na vitória da Inter sobre o Ajax (2-0) na estreia na Champions

Tarcísio volta a descartar Presidência e diz que pretende disputar reeleição em SP

Preços do petróleo caem por temores de excesso de oferta

Liverpool cede, empate mas vence Atlético de Madrid nos acréscimos (3-2) na estreia na Champions

Wall Street fecha sem tendência definida após corte de juros do Fed

Lula sanciona PL da Adultização, afaga Congresso e manda recado a Trump

BC mantém Selic em 15% e diz que avaliará se patamar é suficiente para levar inflação à meta

Copom mantém Selic em 15%

Governo de MG exonera servidores envolvidos em esquema de mineração ilegal