Boulos: Seria forçado culpar governo Lula pela PEC da Blindagem

Responsabilizar o governo Lula (PT) pela aprovação da PEC da Blindagem não faz sentido, afirmou o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) em entrevista ao UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O texto aprovado amplia a proteção de parlamentares e foi articulado por bolsonaristas e pelo centrão, mesmo com orientação contrária do Planalto. A maioria da esquerda votou contra, mas a adesão de parte do PT gerou constrangimento ao governo.

Seria bastante forçado alguma tentativa de colocar um grau de responsabilidade sobre isso no governo. Essa foi uma articulação dos bolsonaristas. Eles foram os criadores, os pais dessa criança chamada PEC da Blindagem, com o apoio significativo do centrão. Essa era a principal reivindicação que eles fizeram quando ocuparam a mesa naquele motim.

Eles se dizem perseguidos pelo Supremo e foram por aí. Agora a base de esquerda, que sustentou a eleição do presidente Lula, votou por ampla maioria contra a PEC da Blindagem. Guilherme Boulos, deputado federal (PSOL-SP)

Boulos também destacou que a composição do governo Lula inclui partidos do centrão e busca garantir governabilidade.

O governo é um governo de coalizão. O presidente Lula é de um partido de esquerda, mas o governo tem ministérios do centrão: União Brasil e PP, que estão saindo agora, Republicanos, MDB, PSD. O governo como um todo, inclusive para garantir a governabilidade, teve que fazer uma coalizão. Guilherme Boulos, deputado federal (PSOL-SP)

Para o deputado, o posicionamento da esquerda foi claro e majoritariamente contrário à PEC, reforçando que atribuir a autoria ao governo não reflete a realidade da articulação.

É importante separar o joio do trigo. Alguns parlamentares votaram a favor, mas a esquerda em peso votou contra a PEC da Blindagem, enquanto a direita em peso votou a favor. É importante todo mundo saber qual foi a posição de cada um nesse absurdo. Guilherme Boulos

Veja a íntegra do programa: