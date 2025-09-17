Alcolumbre decide por tramitação mais lenta e manda PEC da Blindagem à CCJ

Topo

17/09/2025

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), encaminhou à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Blindagem, que dificulta a investigação de parlamentares. Na prática, isso torna a tramitação mais lenta do que se a proposta fosse diretamente ao plenário.

O que aconteceu

Mais cedo, líderes de partidos no Senado defenderam que o projeto fosse para a CCJ. Líder do PSD, Omar Aziz (AM) foi o primeiro discursar a favor dessa alternativa. A fala foi seguida por outros parlamentares, incluindo Magno Malta, que falou em nome do PL, partido que votou majoritariamente a favor da proposta.

O presidente da CCJ se tornou uma das principais forças contra a PEC da Blindagem no Senado. Otto Alencar (PSD-BA) afirmou que vai trabalhar contra o projeto. "Nunca imaginei que os deputados tivessem essa sem-cerimônia."

O presidente do Senado faz oposição estratégica à PEC. Davi Alcolumbre (União-AP) atua sem se envolver em temas polêmicos, comportamento que colabora para congelar as discussões, avaliou a colunista do UOL Carla Araújo.

Senador do PL foi voz divergente. Jorge Seif (PL-SC), que foi ministro de Jair Bolsonaro (PL), criticou o voto secreto para autorizar investigações, mas disse que a PEC da Blindagem tem pontos positivos.

A Câmara dos Deputados se esforçou para aprovar a proposta ontem. A votação remota foi autorizada e passou da meia-noite, com esforço de líderes do centrão e do PL para reunir o apoio necessário.

