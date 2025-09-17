Carla Araújo: PEC da Blindagem tem resistência na CCJ e Senado joga parado

A resistência à PEC da Blindagem no Senado é clara e tem Otto Alencar (PSD-BA), presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), como principal voz contrária, disse a colunista Carla Araújo no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Alencar já declarou que não permitirá o avanço do projeto em sua comissão. Enquanto isso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), adota postura estratégica, evitando se envolver diretamente em temas polêmicos, o que contribui para o 'congelamento' da proposta.

As pessoas aqui no Congresso defendem e querem falar de prerrogativas, mas é uma PEC da Blindagem, de proteção dos parlamentares. Do outro lado no Senado já há uma resistência. Vemos que haverá uma dificuldade para essa matéria avançar

Quem está fazendo esse papel de resistência é o senador Otto Alencar, presidente da CCJ. A colunista Daniela Lima trouxe hoje cedo os depoimentos dele dizendo que não passará essa matéria na comissão. Ele estava dando entrevistas aqui no tapete azul justamente nesse sentido.

Enquanto isso, o presidente do Senado Davi Alcolumbre adota uma posição estratégica de não se meter nesses assuntos polêmicos do momento. Alcolumbre se posicionará e se colocará em relação a PEC da Blindagem e à anistia, caso a urgência seja aprovada e esse projeto chegue ao Senado.

Digamos assim: o Senado está jogando um pouco parado, mas o zagueiro desse momento está sendo o senador Otto Alencar, que está dizendo sobre a repercussão do projeto na sociedade e que será difícil de avançar. Carla Araújo, colunista do UOL

Carla Araújo aponta ainda que, na Câmara, muitos parlamentares não escondem que defendem a PEC para benefício próprio, sem preocupação com os eleitores.

É curioso ver na Câmara as manifestações das defesas desse projeto. Os parlamentares que defendem essa PEC da Blindagem não têm vergonha de dizer que estão fazendo realmente por eles mesmos. Esse é o tipo de matéria sobre a qual eles não estão nem aí para o eleitor porque não estão pensando em quem votou neles. Estão pensando neles mesmos e isso está muito claro.

Ontem, essa matéria avançou e houve toda essa confusão do voto secreto ou não. Indo para o outro lado do tapete azul [para o Senado], essa matéria, assim como a anistia, deve ter uma dificuldade. O que, querendo ou não, torna essas questões ainda mais curiosas porque vemos a Câmara perdendo tempo com matérias que, às vezes, serão aquilo de gastar energia e morrer na praia. Carla Araújo, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: