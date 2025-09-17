Topo

Seis dirigentes do Fed veem juros entre 3,50% e 3,75% no fim de 2026

17/09/2025

Seis dos 19 integrantes do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) projetam juros entre 3,50% e 3,75% até o final de 2026, de acordo com o gráfico de pontos publicado junto com a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nesta quarta-feira, 17.

Quatro dirigentes preveem a taxa básica entre 3,00% e 3,25% no fim do ano que vem. Dois estimam que a referência estará entre 3,75% e 4,00%, enquanto outros dois a projetaram entre 3,25% e 3,50% no período. Mais dois acreditam que os juros devem estar entre 2,50% e 2,75% no período e três, entre 2,75% e 3,00%.

Para o fim de 2027, a expectativa de sete dirigentes é de que a taxa dos Fed Funds estejam entre 3,00% e 3,25%. Outros três a preveem entre 2,75% e 3,00% e o restante está disperso entre variados cenários.

Já para 2028, cinco membros estimam que os juros estarão entre 3,00% e 3,25%. Outros quatro esperam a referência entre 2,75% e 3,00%, com o restante também disperso.

As projeções para o longo prazo estão dispersas. Quatro dirigentes veem juros em 3,00% nesse horizonte.

