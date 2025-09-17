Topo

Notícias

Se eu fosse deputado, votaria contra a PEC da Blindagem, diz Lula

São Paulo

17/09/2025 19h35

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em entrevista à BBC, que, se fosse deputado votaria contra a proposta de emenda à Constituição (PEC) que estabelece uma blindagem aos congressistas perante o Supremo Tribunal Federal (STF). "Se eu fosse deputado, eu seria contra e votaria contra. Eu acho que a maior blindagem que as pessoas precisam é ter um comportamento sem cometer nenhum ilícito na vida. Eu acho desagradável as pessoas fazerem uma blindagem, inclusive colocando o presidente de partido. Ficou uma coisa muito esquisita para a sociedade brasileira compreender o que é isso", disse.

Lula afirmou, ainda, que se fosse presidente de seu partido, o PT, orientaria todos os parlamentares a votarem contra o texto. "Eu não sou o presidente do meu partido, sou o presidente da República. Eu estou dizendo para você que se eu fosse deputado, eu votaria contra. Se eu fosse presidente do meu partido, orientaria para votar contra. Aliás, eu votaria para fechar questão e votar contra", declarou.

A bancada do PT votou majoritariamente contra a proposta que ficou conhecida como PEC da Blindagem, mas oito congressistas votaram favoravelmente ao texto, o que provocou críticas por parte da sociedade civil. A PEC foi encampada majoritariamente pela direita bolsonarista e pelo Centrão.

Questionado sobre se teria medo de enfrentar o ex-presidente Jair Bolsonaro na disputa eleitoral de 2026, Lula disse que não tem "nenhum problema" em disputar "com quem quer que seja". "Eu ganhei dele quando ele estava na Presidência. Não me causa nenhum problema disputar eleição com quem quer que seja. O que eu acho é que esse cidadão cometeu um crime e se ele não provar a inocência dele até o final desse processo, ele vai ser condenado e vai ser preso", afirmou.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Manifestantes argentinos comemoram rejeição de deputados a vetos de Milei

Homem armado mata três policiais e fere outros dois na Pensilvânia, EUA (polícia)

Tiroteio deixa três policiais mortos e dois feridos na Pensilvânia, diz comissário

Lula sobre Margem Equatorial: se tivermos problema, nós que seremos responsáveis

Eleição é daqui 18 meses e já tem gente prometendo indulto se eleito, diz Lula sobre Tarcísio

Copom mantém Selic em 15%

Suspeita de envolvimento no assassinato de ex-delegado é ouvida em SP

Argentinos marcham por mais financiamento para educação e saúde

Se eu fosse deputado, votaria contra a PEC da Blindagem, diz Lula

Lula diz à BBC que guerras na Ucrânia e em Gaza não estariam acontecendo se ONU funcionasse

PF: Delegado era sócio oculto de empresa de mineração e faturaria R$ 30 mi