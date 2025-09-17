Quando posso fazer o saque-aniversário do FGTS 2025? Veja calendário

O governo federal divulgou o cronograma do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referente a 2025. O calendário é organizado conforme o mês de nascimento do trabalhador, de forma que quem nasceu em janeiro já pode realizar o saque.

Calendário do saque-aniversário de 2025

Nascidos em janeiro: 02/01/2025 a 31/03/2025

Nascidos em fevereiro: 03/02/2025 a 30/04/2025

Nascidos em março: 03/03/2025 a 30/05/2025

Nascidos em abril: 01/04/2025 a 30/06/2025

Nascidos em maio: 02/05/2025 a 31/07/2025

Nascidos em junho: 02/06/2025 a 29/08/2025

Nascidos em julho: 01/07/2025 a 30/09/2025

Nascidos em agosto: 01/08/2025 a 31/10/2025

Nascidos em setembro: 01/09/2025 a 28/11/2025

Nascidos em outubro: 01/10/2025 a 30/12/2025

Nascidos em novembro: 03/11/2025 a 30/01/2026

Nascidos em dezembro: 01/12/2025 a 27/02/2026

Como funciona o saque-aniversário?

Essa modalidade é uma alternativa ao saque-rescisão e possibilita ao trabalhador retirar parte do saldo do FGTS no mês de seu aniversário. Contudo, em caso de demissão, ele terá acesso apenas à multa rescisória, sem direito ao saque total da conta.

Na regra tradicional do FGTS (saque-rescisão), quem é dispensado sem justa causa pode retirar o valor integral do fundo, incluindo a multa, quando houver.

No saque-aniversário, o recurso fica disponível no primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador e pode ser retirado em até 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário?

A adesão é opcional e deve ser feita pelo site ou aplicativo do FGTS. É necessário informar uma conta bancária para o depósito, que ocorre até cinco dias úteis após a solicitação, caso seja feita dentro do mês de aniversário, segundo a Caixa.

Também é possível, pelo aplicativo, solicitar o retorno ao saque-rescisão. No entanto, se houver contrato de antecipação em andamento, a mudança não pode ser feita. Quando autorizada, a alteração só passa a valer a partir do 25º mês após o pedido.

Qual é o valor do saque?

O montante liberado no saque-aniversário é definido por uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre o total das contas do FGTS, acrescido de uma parcela adicional conforme o saldo disponível.

Tabela de alíquotas e parcelas adicionais:

Até R$ 500,00: 50%, sem adicional

De R$ 500,01 a R$ 1.000,00: 40% + R$ 50,00

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00: 30% + R$ 150,00

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00: 20% + R$ 650,00

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00: 15% + R$ 1.150,00

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00: 10% + R$ 1.900,00

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900,00