Topo

Notícias

'Ruy nunca esculachou Marcola', diz secretário da SSP dos anos 2000

15.out.1999 - Marco Vinício Petreluzzi, então secretário da Segurança Pública de SP, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo - Jorge Araújo/Folhapress
15.out.1999 - Marco Vinício Petreluzzi, então secretário da Segurança Pública de SP, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo Imagem: Jorge Araújo/Folhapress
Luís Adorno
do UOL

Do UOL, no Rio

17/09/2025 10h12Atualizada em 17/09/2025 10h12

Marco Vinício Petreluzzi, quando foi secretário da Segurança Pública de São Paulo, entre 1999 e 2002, encontrou Ruy Ferraz Fontes como delegado divisionário na Delegacia de Roubo a Bancos. As referências foram as melhores possíveis: um policial técnico. O que, segundo o ex-chefe, se confirmaram com o tempo.

Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, era ladrão de bancos antes de ser apontado como principal chefe do PCC (Primeiro Comando da Capital). Fontes investigou e prendeu Marcola. Segundo o ex-secretário, a relação entre os dois sempre foi respeitosa, "de policial contra ladrão, sem esculacho".

O que aconteceu

Em entrevista ao UOL, Petreluzzi afirmou que, na história do crime organizado no Brasil, revides ocorrem, em geral, por questões pessoais. "Existia uma certa 'ética' entre polícia e bandido. Se via na história que o bandido que reagia era contra quem esculachava o bandido. O Ruy nunca foi disso, ao contrário, sempre foi muito equilibrado. Ele nunca esculachou Marcola, nem ninguém. Ele sempre foi muito técnico", disse.

Tudo pode ser, né? A investigação tem que ser a mais ampla possível, mas me custa crer que isso foi uma coisa ordenada em razão de coisas muito antigas, apesar de não poder excluir hipóteses.
Marco Vinício Petreluzzi, ex-secretário da SSP

São duas as primeiras suspeitas da polícia sobre o homicídio de Ruy Ferraz, ocorrido na última segunda-feira (15). A primeira é a de que ele foi executado a mando dos chefes do PCC. A segunda, de uma retaliação por sua atuação como secretário de Administração de Praia Grande. "É uma lástima, porque é uma perda muito importante", diz Petreluzzi.

Investigações identificaram que o ex-delegado-geral era ameaçado pelo PCC desde o início dos anos 2000. Em 2019, o MP (Ministério Público) afirmou que Marcola havia ordenado, de dentro da cadeia, mais uma vez, a execução do delegado o quanto antes.

Ele foi alvo de ações de criminosos pelo menos cinco vezes. Em 2010, dois homens foram descobertos e presos com um fuzil enquanto estavam de tocaia para executá-lo; em 2012, trocou tiros com dois homens que o abordaram na via Anchieta; em 2020, baleou um criminoso que o abordou no bairro do Ipiranga; em 2022, sofreu uma tentativa de assalto na avenida do Estado; e, em 2023, ele e a mulher tiveram itens roubados quando deixavam um restaurante em Praia Grande.

Petreluzzi relembrou à reportagem uma investigação feita por Ruy Ferraz sobre centrais telefônicas criadas pelo PCC. "A equipe desbaratou uma série de centrais telefônicas que eles usavam. Era chamado de 'centrais telefônicas do PCC', de onde os criminosos falavam com todas as cadeias e faziam esses golpes que fazem até hoje, ligando de dentro da cadeia".

O ex-secretário também reforçou que o delegado não atuou apenas contra o PCC. "Na questão de roubo a bancos, ele é, sem dúvida, um policial que merece todos os reconhecimentos. Não era de fazer correria, bagunça. Ele era, sempre foi e será um delegado muito reconhecido do ponto de vista da excelência profissional, disso não tenho dúvida nenhuma."

Ruy era o grande delegado da área de crime contra o patrimônio. Você dava o serviço e ele cumpria.
Marco Vinício Petreluzzi, ex-secretário da SSP

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Papa lamenta situação "inaceitável" dos palestinos em Gaza e pede trégua

Arábia Saudita condena operação terrestre de Israel na Cidade de Gaza "nos termos mais fortes"

Filho que confessou morte de professora em MG é indiciado por feminicídio

Dinamarca comprará armas de precisão de longo alcance para combater ameaça russa

'Ruy nunca esculachou Marcola', diz secretário da SSP dos anos 2000

Beleza escondida: cirurgias estéticas estão na moda no Afeganistão

Bolsonaro segue com anemia e apresenta alteração na função renal, diz boletim médico

Kast sustenta sua candidatura presidencial em plano anticrime para o Chile

Agricultura eleva projeção do valor bruto da produção em 2025 para R$ 1,406 tri

PF mira cúpula da Agência Nacional de Mineração por esquema bilionário de corrupção

'Taxa Zucman': conheça o imposto sobre ultrarricos que incendeia o debate político na França