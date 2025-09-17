Roubos de rua e de veículos diminuem em agosto no Rio de Janeiro

O Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ) divulgou nesta quarta-feira (17) os indicadores de agosto de 2025, que mostram queda de 13% no número de roubos de rua, com 4.461 ocorrências contra 5.123 no mesmo período de 2024.

Os roubos de veículos também apresentaram queda. De acordo com o instituto, foram 1.810 casos, em agosto deste ano, frente a 2.833 no mesmo mês de 2024, o que representa uma redução de 36%. Houve ainda recuo de 22% no número de roubos a transeuntes ? o menor índice para agosto desde 2004 ?, de 60% em roubos em coletivo e de 43,7% em roubos de carga.

O furto de bicicleta, de pessoas pedalando na rua e levadas de prédios e residências registrou aumento de 26%. Em agosto deste ano, foram 349 furtos contra 323 no mesmo período do ano passado.

O furto a transeuntes nas ruas teve um pequeno aumento, com 1014 em agosto deste ano contra 992 no mesmo período de 2024, o que representa o aumento de 2%.

Os furtos em coletivos tiveram também cresceram neste ano: 712 furtos contra 668 em agosto de 2024, representando aumento de 7%.

"Os crimes contra o patrimônio impactam diretamente na sensação de segurança da população; então a redução de todos esses tipos de roubo é algo bastante relevante do ponto de vista da segurança pública. Vamos continuar trabalhando e investindo cada vez mais para que essa queda alcance todos os indicadores", avalia o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

A letalidade violenta também teve redução, com 297 ocorrências em agosto, frente a 305 no mesmo mês do ano anterior, o que corresponde a uma diminuição de 2,6%. As mortes por intervenção de agente do Estado acompanharam a queda, passando de 69 mortes em 2024 para 44 neste ano.

A produtividade das polícias Civil e Militar continua em alta. No acumulado do ano, as forças de segurança fizeram 16.703 apreensões de drogas, um aumento de 1,4% em relação ao mesmo período de 2024, com média de 69 por dia, bem como a recuperação de veículos, que foi de 11.501 em 2025 contra 11.282 de janeiro a agosto de 2024, um crescimento de 2%.

Entre janeiro e agosto de 2025 foram retiradas das ruas 4.066 armas de fogo, com média de 16 por dia, sendo 518 fuzis, o que corresponde a cerca de duas apreensões diárias. Além disso, no acumulado do ano os agentes de segurança efetuaram 28.139 prisões em flagrante, uma média de 116 por dia.

A diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz, ressaltou a importância dos resultados alcançados.

"A redução expressiva e contínua em diversos indicadores reflete a alta produtividade das polícias, que atuam com precisão, estratégia e comprometimento, em um esforço coordenado".

Resumo dos indicadores:

Letalidade violenta: 297 mortes em agosto de 2025, queda de 2,6% em relação a agosto de 2024, quando houve 305 vítimas.

Roubo de rua: 4.461 registros em agosto de 2025, redução de 13% em relação a agosto de 2024, que teve 5.123 casos.

Roubo de veículo: 1.810 registros em agosto de 2025, queda de 36% frente às 2.833 ocorrências de agosto de 2024.

Apreensão de drogas: Foram registradas 16.703 apreensões de drogas no acumulado do ano, o que representa um aumento de 1,4% em relação a 2024, com média diária de 69 apreensões.

Fuzis apreendidos: 518 apreensões de janeiro a agosto de 2025, uma média de 2 por dia.

Armas apreendidas: 4.066 de janeiro a agosto de 2025. Durante o período, foram retiradas uma média de 16 armas por dia das ruas.

Recuperação de veículos: 11.501 de janeiro a agosto de 2025, aumento de 2% frente aos 11.282 do mesmo período de 2024.

Prisão em flagrante: 28.139 prisões em flagrante ao longo dos oito primeiros meses do ano, uma média de 119 por dia.

Roubo a transeunte: 2.000 registros em agosto de 2025, queda de 22,6% em comparação às 2.584 ocorrências em agosto de 2024.

Roubo em coletivo: 293 registros em agosto de 2025, queda de 60% em relação a agosto de 2024, quando houve 731 casos.

Roubo de carga: 184 registros em agosto de 2025, queda de 43,7% em relação a agosto de 2024, que teve 327 ocorrências.

Mortes por intervenção de agente do Estado: 44 mortes em agosto de 2025, queda de 25 mortes em comparação ao mesmo mês de 2024.

Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública são referentes aos registros de ocorrência registrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro durante o mês de agosto de 2025.