Repasse de tarifas a consumidores tem sido pequeno, diz Powell

17/09/2025 16h24

(Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta quarta-feira que o repasse dos preços mais altos provocados pelas tarifas para os consumidores tem sido pequeno até o momento e que o custo está sendo absorvido em grande parte pelas empresas que estão no meio das cadeias de suprimentos.

"Está muito claro que há algum repasse", disse Powell em uma coletiva de imprensa após a última reunião de política monetária do banco central. As empresas envolvidas no comércio "dirão a você que têm toda a intenção de repassar no devido tempo, mas não estão fazendo isso agora".

(Por Dan Burns)

