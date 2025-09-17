Reino Unido exibe toda a sua pompa para visita de Estado de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou sua visita oficial ao Reino Unido nesta quarta-feira (17) com um dia de pompa excepcional no Castelo de Windsor junto à família real britânica.

Sob um céu cinzento, o presidente e sua esposa, Melania, foram recebidos ao desembarcar do helicóptero pelo príncipe e princesa de Gales, William e Kate, e pelo rei Charles III e pela rainha Camilla.

Trump passará este primeiro dia de sua visita com a família real inglesa em Windsor, a menos de 40 km de Londres.

O líder americano passará as duas noites no castelo, uma das residências oficiais da monarquia britânica, longe de uma manifestação convocada contra ele em Londres.

"Dizem que o Castelo de Windsor é o máximo, então vai ser ótimo", disse Donald Trump, de 79 anos, antes de deixar Washington.

Em sua segunda visita oficial ao Reino Unido, após a viagem que fez em 2019 durante seu mandato anterior, todos os eventos serão realizados a portas fechadas, longe de multidões devido à sua impopularidade no país.

- Longe de Londres -

Ele também não viajará a Londres no último dia de sua visita, quinta-feira. Em vez disso, viajará para Chequers, a cerca de 70 km da capital, para se encontrar com Keir Starmer na residência oficial de campo do primeiro-ministro britânico.

Apesar de seu distanciamento da capital londrina, dezenas de manifestantes, carregando faixas anti-Trump e gritando slogans, se reuniram na terça-feira em uma rua principal perto do Castelo de Windsor.

Além disso, o grupo "Led by Donkeys" (Liderados por Burros, em tradução livre) que responsabiliza políticos com campanhas muitas vezes humorísticas, conseguiu projetar imagens de Trump e do agressor sexual Jeffrey Epstein em uma torre de Windsor, segundo imagens da AFPTV. A polícia relatou quatro prisões.

O caso Epstein lança sombra sobre a presidência de Trump há semanas. O líder republicano era amigo íntimo de longa data do financista antes de romper com ele.

O assunto também esteve na agenda de Starmer esta semana, quando ele demitiu seu embaixador em Washington, Peter Mandelson, após a revelação de seus laços estreitos com Epstein.

Enquanto conversas econômicas e políticas o aguardam na quinta-feira com Starmer, nesta quarta-feira Trump receberá todo tipo de hospitalidade.

Cercado por uma segurança excepcional, ele desfrutará de uma espetacular demonstração de pompa real, da qual o líder republicano é um grande admirador.

Uma cerimônia militar de magnitude sem precedentes contará com a presença de 1.300 membros das Forças Armadas britânicas.

Segundo alguns veículos de comunicação britânicos, o rei de 76 anos, ainda em tratamento contra um câncer, não estava entusiasmado com a ideia de convidar novamente o presidente republicano, que já havia sido recebido em 2019 por sua mãe, a rainha Elizabeth II.

Mas o governo trabalhista pretende aproveitar o fascínio de Donald Trump pela família real para fortalecer a histórica "relação especial" entre Londres e Washington.

Apesar de tudo, Trump expressou sua admiração pelo monarca britânico na terça-feira, ao chegar a Londres.

- Elogios a Charles III -

"Charles é meu amigo de longa data. Todos o respeitam e o adoram", disse Trump ao chegar de helicóptero à Winfield House, residência do embaixador dos EUA em Londres, onde passou a noite anterior à sua viagem para Windsor.

Após uma saudação real disparada do castelo e da Torre de Londres, Trump e Melania, juntamente com Charles e Camilla, William e Kate, participarão de uma procissão de carruagens.

Tudo isso acontecerá dentro dos terrenos do Castelo de Windsor, e não pelas ruas da cidade, longe de multidões e, acima de tudo, da manifestação convocada contra eles em Londres a partir das 14h00 (10h00 no horário de Brasília), vigiada por mais de 1.600 policiais.

Após um almoço privado com os dois casais reais, Donald e Melania Trump depositarão flores no túmulo da rainha Elizabeth II, falecida em setembro de 2022, na Capela de São Jorge, no castelo.

Um desfile aéreo, com uma combinação de caças britânicos e americanos, assim como a patrulha acrobática Red Arrows, precederá um banquete real com cerca de 150 convidados.

psr-dk/avl/aa/jc

