ABC suspende programa de Jimmy Kimmel "por tempo indeterminado" após comentários sobre Charlie Kirk

17/09/2025 20h08

O programa de variedades noturno de Jimmy Kimmel sairá do ar "por tempo indeterminado" depois que o apresentador americano foi criticado por seus comentários após o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, informou a emissora ABC nesta quarta-feira (17).

"'Jimmy Kimmel Live!' será suspenso por tempo indeterminado", disse um porta-voz da rede americana à AFP.

© Agence France-Presse

