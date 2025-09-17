Topo

Notícias

Rastreador de salários do BCE indica pressões salariais mais baixas para o 1º semestre de 2026

São Paulo

17/09/2025 15h59

A atualização mais recente do rastreador de salários do Banco Central Europeu (BCE), considerando os acordos assinados até agosto de 2025, revela que haverá um crescimento salarial mais baixo e estável na primeira metade de 2026.

O crescimento salarial negociado foi de 4,1% em 2024 e agora está estimado em 3,8% em 2025, excluindo pagamentos únicos.

Olhando para 2026, o rastreador do BCE indica que o crescimento salarial negociado cairá para 2,5% no próximo ano.

Estima-se que a primeira metade de 2025 seja de 4,3% e 3,3% na segunda metade do ano. "Portanto, a tendência geral parece continuar apontando para pressões salariais mais lentas e moderadas", diz o BCE

A perspectiva deve oferecer alguma flexibilidade adicional na gestão da política monetária do BC europeu, especialmente se os dirigentes estiverem preocupados com os preços ao consumidor em geral.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Cuba diz que embargo dos EUA a impede de reparar sistema elétrico

Trump retorna à ONU em meio a conflitos em Gaza e na Ucrânia

Moraes quer ouvir PGR sobre pedido para investigar Eduardo e Gayer por ofensiva ao BB

Argentinos marcham contra vetos de Milei a fundos para educação e saúde

Fast Shop confessa propinas a fiscal e faz acordo para pagar multas de R$ 100 mi

A dois meses da COP30, só 79 de 198 países reservaram hospedagem

Dino cobra da AGU e TCU cronograma para fiscalizar 'emendas Pix'

Ex-diretor da PF na gestão Lula é preso em operação sobre corrupção em órgãos ambientais

Bolsonaro recebe alta hospitalar; biópsia indica câncer de pele

Tomada terrestre e 'destruição' do Hamas: o 'ataque final' de Israel a Gaza

Venda de ingressos para Jogos de Los Angeles-2028 começará em 2026