'PEC escancara caminho para o crime organizado nas eleições', diz jurista

A PEC da Blindagem representa uma afronta grave à Constituição e rasga cláusula pétrea da separação dos poderes, afirma o jurista Marlon Reis no UOL News, do Canal UOL. Segundo Reis, a medida transfere poderes essenciais do Judiciário para o Legislativo, ampliando a imunidade de parlamentares e dificultando a responsabilização criminal de deputados e senadores. Para ele, a proposta escancara portas para o crime organizado nas eleições.

Estou perplexo, chocado. O que acontece é que essa PEC, ela é uma afronta tão ostensiva à Constituição, que ela começa por malferir uma cláusula pétrea, que é a separação entre poderes. Ora, eles retiram poderes essenciais, do judiciário para exercer o seu dever constitucional de aplicar a lei penal. Eles Invadem a área que é definida pela Constituição para o Poder Judiciário. Isso é muito grave, com o acréscimo de que sim, não há dúvida de que as normas, caso sejam aprovadas, se aplicam a todos os processos em andamento no momento em que a emenda for promulgada. Todos os já processados que estão com esses feitos criminais em andamento automaticamente passam a usufruir desses benefícios e só isso serve para dar a amostra do tamanho do problema que a Câmara está tentando criar. Márlon Reis

Para o jurista, o texto aprovado na Câmara representa um retrocesso ao enfraquecer conquistas como a Lei da Ficha Limpa e permitir a entrada direta do crime organizado na política.

A tentativa dos congressistas de alterar o cenário e voltar a um quadro anterior ao da Lei da Ficha Limpa, quando nós tínhamos ali voto secreto no Congresso Nacional, nós tínhamos uma lei de inelegibilidade que simplesmente não funcionava, não deixava ninguém inelegível. Esse cenário realmente nós conseguimos ultrapassar e agora nós estamos diante de um retorno com uma energia redobrada as situações que a gente julgava já realmente vencidas. Márlon Reis

Márlon lembra que já há registros de participação do crime organizado na política e vê riscos de isso aumentar.

Eu queria lançar um alerta. Há pouco se comentava aqui no programa que há uma abertura de janela com o que está sendo votado na Câmara para a chegada mais forte do crime organizado nas eleições. Essas janelas não são janelas, são portas escancaradas para a participação de criminosos. Podemos estar abrindo margem para muito mais do que isso. Para a milícia, para o narcotráfico. E se esses parlamentares não são capazes de perceber a gravidade do que estão fazendo, pois então que nós, como sociedade, sejamos capazes de denunciar, de apontar e de fazer a sociedade como um todo ver o que está acontecendo, para ver se eles, pelo menos pela força da opinião pública, refluem. Porque é muito grave.

Primeiro, eles [do crime organizado] não participavam. Depois, eles começaram a financiar candidaturas, e alguns casos foram muito bem descobertos pela imprensa, denunciados, e até houve denúncia disso aqui. Eu me lembro de um caso em São Paulo, aqui, de uma tentativa de candidatura de deputado federal atrelada, foi descoberto, colocado a público, e o candidato acabou sendo retirado da disputa pelo seu partido. Agora eles não estão mais satisfeitos com financiar candidaturas. Estão participando eles próprios, inclusive nessas janelas abertas pela legislação que eles estão tentando escancarar na Câmara dos Deputados. Isso não pode passar e nós não temos o direito de descansar. Temos que fazer algo para que isso não passe. Márlon Reis

