Ninguém acerta Quina e prêmio sobe para R$ 1,2 milhão; veja números

17/09/2025 20h12Atualizada em 17/09/2025 20h52

Ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas hoje no concurso 6829 da Quina.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 42-52-57-58-66.

O próximo concurso será realizado na quinta, com prêmio estimado de R$ 1,2 milhão.

Houve 17 jogos vencedores com quatro acertos; cada um deles ganhou R$ 14.535,48.

1.441 apostas acertaram três números e faturaram R$ 163,31 cada uma.

43.998 apostas com dois acertos levaram R$ 5,34.

Como participar do próximo sorteio da Quina?

Você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. As apostas precisam ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, as lotéricas credenciadas e o site oficial da Caixa vão registrar os jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Quanto custa a aposta da Quina?

Apostar na Quina custa no mínimo R$ 3 (com cinco números), mas pode chegar a pouco mais de R$ 9 mil (com 15).

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Quina?

Com a aposta mínima de cinco números (que custa R$ 3), você tem uma chance em 24 milhões de acertar todas elas e levar o maior prêmio da Quina. Se colocar mais uma dezena no jogo, o preço da aposta sobe para R$ 18, mas as chances passar a ser de uma em quatro milhões.

Como funciona o bolão oficial da Quina?

As apostas em grupo no bolão da Quina custam desde R$ 15, mas a cota mínima é de R$ 4 por participante. A Caixa permite de duas a 50 cotas nessa modalidade.

