Quem são os deputados do PT que votaram pela PEC da Blindagem? Veja lista

A Câmara aprovou ontem a PEC da Blindagem, que dificulta as investigações contra parlamentares. Apesar de o PT adotar uma posição contra a proposta, doze deputados do partido votaram a favor do texto no primeiro turno. Dois deles mudaram de posição no segundo turno.

Deputados do PT que votaram pela PEC da Blindagem

Ao todo, doze deputados do PT votaram a favor da PEC no primeiro turno:

Paulo Guedes (PT-MG) Odair Cunha (PT-MG) Merlong Solano (PT-PI) Leonardo Monteiro (PT-MG) Kiko Celeguim (PT-SP) Jilmar Tatto (PT-SP) Florentino Neto (PT-PI) Flávio Nogueira (PT-PI) Dr. Francisco (PT-PI) Dilvanda Faro (PT-PA) Alfredinho (PT-SP) Airton Faleiro (PT-PA)

Já no segundo turno, alguns mudaram de posição. Airton Faleiro (PT-PA) e Leonardo Monteiro (PT-MG) foram contrários à proposta na segunda votação do tema na Câmara, que ocorreu logo após a primeira.

Proposta foi aprovada por 353 votos a 134 no primeiro turno, e 344 a 133 no segundo. Eram necessários, pelo menos, 308 apoios. O texto agora segue para o Senado. Se aprovado pelos senadores, vai à promulgação —PECs não requerem sanção presidencial.

O endosso gera constrangimento para o governo, dizem auxiliares. Hoje, na repercussão da imprensa, o partido aparece junto aos demais que aprovaram a PEC, mesmo que tenha sido uma minoria.

Lula era contra. Como mostrou a colunista do UOL Daniela Lima, o presidente sugeriu ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que não colocasse o tema em pauta por não concordar com ele.

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), deixou isso bem claro pouco antes da votação. "A gente tem projetos importantes, o da tarifa da energia elétrica, o [da isenção do] Imposto de Renda, mas a gente não pode abrir mão de posição como essa e entrar favorável a essa PEC", afirmou o petista.

Até o presidente do PT, Edinho Silva, foi à Câmara ontem para tentar demover deputados que se mostravam favoráveis. Outros membros do governo, como a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também já haviam criticado a iniciativa.

Não deverá haver punição. Petistas dizem que o foco, agora, será impedir o avanço da anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro e a trabalhar pela aprovação da isenção do IR (Imposto de Renda) para quem ganhe até R$ 5.000 e da MP (medida provisória) que isenta a conta de luz para 60 milhões de pessoas e caduca hoje.

Petistas mais pragmáticos dizem que "é do jogo" e que "outros partidos foram piores". Eles apontam que o PT tem a segunda maior bancada da Câmara e que 50 deputados votaram contra, ao passo que o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve 83 votos a favor e nenhum contra.

Veja como votaram todos os deputados:

O que é a PEC da Blindagem?

A PEC determina que o Congresso precisa autorizar a abertura de processos criminais contra parlamentares. Com ela, a Câmara e o Senado passam a ter que deliberar, com maioria absoluta, se a ação contra o deputado e senador deverá ser iniciada. A proposta também sugere ampliar o foro privilegiado a presidentes nacionais de partidos.

Proposta beneficia parlamentares investigados por corrupção e desvio de emendas. O texto prevê que os parlamentares "não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença".

* Com informações de reportagens publicadas em 16/09/2025 e 17/09/2025.