Topo

Economia

Quanto é o salário mínimo no Brasil? Valor aumentou 7,5% em 2025; veja

Salário mínimo de 2025 - Getty Images
Salário mínimo de 2025 Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

17/09/2025 05h00

O salário mínimo nacional atualizado começou a ser pago aos trabalhadores pela primeira vez em fevereiro, já com o valor corrigido para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Apesar de o reajuste estar valendo desde janeiro, o depósito só foi feito em fevereiro porque os vencimentos são liberados no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, a alteração passou a aparecer no contracheque deste mês.

O salário mínimo corresponde ao valor mais baixo que um empregado pode receber por mês enquanto exerce uma função remunerada. Ele também serve de base para o cálculo de benefícios trabalhistas, previdenciários e assistenciais administrados pelo governo federal.

O novo piso de R$ 1.518 representa um acréscimo de R$ 106, equivalente a um reajuste de 7,5%, percentual superior à inflação do período. Ainda assim, o valor ficou abaixo do esperado em razão das medidas de contenção de despesas aprovadas no fim de 2024.

Mudança na regra

O cálculo anterior do salário mínimo previa a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — que tende a ser mais favorável ao trabalhador do que o índice oficial, o IPCA — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Por essa fórmula, o piso chegaria a R$ 1.525.

A nova metodologia incluiu um terceiro critério: um limite de crescimento das despesas de 2,5%. Assim, mesmo que o PIB tenha registrado 3,2%, só será aplicado o teto de 2,5%.

O salário mínimo influencia diretamente o valor das aposentadorias, sobretudo as do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), além de programas sociais. Por isso, o governo busca frear aumentos muito elevados para evitar desequilíbrios nas contas públicas em períodos de ajuste fiscal.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Economia

Quanto é o salário mínimo no Brasil? Valor aumentou 7,5% em 2025; veja

Quando o INSS será pago em setembro? Veja calendário complede repasses

Bolsa Família de setembro começa a ser pago hoje; veja calendário

Banco lança feirão de negociação de dívidas com descontos de até 90%

Qual é o valor de um grama de ouro no Brasil hoje, 16 de setembro de 2025?

Brady é o 1º: conheça os 7 apresentadores mais bem pagos da TV americana

Microsoft acaba com home office e anuncia volta do trabalho presencial

'Criança também precisa saber usar dinheiro', diz influencer de finanças

Entenda o acordo firmado entre Mercosul e bloco com quatro países europeus

Primeiros efeitos do tarifaço entram na conta da decisão de juros nos EUA

Gigante do atacarejo abre 300 vagas para nova unidade no interior de SP