Quanto é o salário mínimo no Brasil? Valor aumentou 7,5% em 2025; veja

O salário mínimo nacional atualizado começou a ser pago aos trabalhadores pela primeira vez em fevereiro, já com o valor corrigido para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Apesar de o reajuste estar valendo desde janeiro, o depósito só foi feito em fevereiro porque os vencimentos são liberados no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, a alteração passou a aparecer no contracheque deste mês.

O salário mínimo corresponde ao valor mais baixo que um empregado pode receber por mês enquanto exerce uma função remunerada. Ele também serve de base para o cálculo de benefícios trabalhistas, previdenciários e assistenciais administrados pelo governo federal.

O novo piso de R$ 1.518 representa um acréscimo de R$ 106, equivalente a um reajuste de 7,5%, percentual superior à inflação do período. Ainda assim, o valor ficou abaixo do esperado em razão das medidas de contenção de despesas aprovadas no fim de 2024.

Mudança na regra

O cálculo anterior do salário mínimo previa a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — que tende a ser mais favorável ao trabalhador do que o índice oficial, o IPCA — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Por essa fórmula, o piso chegaria a R$ 1.525.

A nova metodologia incluiu um terceiro critério: um limite de crescimento das despesas de 2,5%. Assim, mesmo que o PIB tenha registrado 3,2%, só será aplicado o teto de 2,5%.

O salário mínimo influencia diretamente o valor das aposentadorias, sobretudo as do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), além de programas sociais. Por isso, o governo busca frear aumentos muito elevados para evitar desequilíbrios nas contas públicas em períodos de ajuste fiscal.