Qual era a igreja de Charlie Kirk? Megatemplo é palco conservador nos EUA

A Dream City Church, em Phoenix, no Arizona, é uma megai­greja evangélica que combina fé pentecostal com ativismo político conservador. A instituição é palco frequente de eventos com figuras do movimento conservador norte-americano, entre elas o ativista Charlie Kirk, morto na última semana.

A igreja tem raízes antigas. Fundada em 1923 como Phoenix First Assembly, ela cresceu ao longo das décadas sob a liderança de Tommy Barnett e, depois, de seu filho Luke. Em 2015, mudou o nome para Dream City Church e hoje mantém múltiplos campi na região, com mais de 20 mil frequentadores semanais.

A Dream City Church é ligada à denominação das Assembleias de Deus. Dessa forma, a igreja adota crenças pentecostais, que incluem a centralidade da Bíblia, a salvação em Jesus, o batismo, a atuação dos dons do Espírito Santo e a missão evangelística. Além do culto, mantém ações sociais por meio do Phoenix Dream Center, voltadas a populações vulneráveis.

Megaigrejas são congregações evangélicas que reúnem milhares de fiéis. Geralmente, são mais de duas mil pessoas por culto, por isso costumam ter estruturas semelhantes a arenas, múltiplos campi em diferentes cidades e uma programação que vai além da liturgia, oferecendo shows de música gospel, programas sociais, escolas e eventos políticos. Elas exercem grande influência cultural e comunitária nos EUA, funcionando não só como espaços religiosos, mas também centros de mobilização social e, em muitos casos, política.

O envolvimento político é intenso. A Dream City Church abriga eventos mensais como o Freedom Night in America, que mistura debates sobre fé e temas políticos. Nessas ocasiões, pastores dividem o palco com ativistas ligados ao conservadorismo cristão e a causas alinhadas ao Partido Republicano.

Charlie Kirk era peça central. Fundador da organização Turning Point USA, ele estreitou relações com a igreja ao participar de conferências e ao lançar, em parceria com o templo, a Turning Point Academy, escola privada que segue uma linha conservadora e rejeita conteúdos como teoria crítica racial ou questões de diversidade.

As parcerias vão além. A Dream City Church e a TPUSA Faith (vertente religiosa da Turning Point USA) promovem a Strong Church Dream Conference, evento que reúne líderes religiosos e militantes conservadores. O objetivo declarado é fortalecer igrejas "fiéis à Bíblia" em um contexto de crescente polarização política nos EUA.

Kirk disse que a parceria é uma forma de "enviar uma mensagem". "Por que não tentamos unir forças neste ano crítico de 2024, no estado do Arizona, para enviar uma mensagem ao resto do mundo de que a igreja americana vai defender a liberdade? A igreja americana vai defender a retidão. A igreja americana não vai se curvar ao regime secular, sem Deus e globalista que está espalhando terror neste país agora", disse o ativista durante um evento da igreja no ano passado.

A igreja lamentou a morte de Kirk. Em um comunicado oficial publicado em seu site, a Dream City Church disse que "a vida dele foi um testemunho de liderança corajosa e convicção inabalável e, embora sua voz possa ter sido silenciada, seu legado continuará a ecoar nas vidas que ele tocou".