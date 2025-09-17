Produção de etanol nos EUA recua 4,52%, para 1,055 milhão de barris por dia

São Paulo, 17 - A produção média de etanol nos Estados Unidos foi de 1,055 milhão de barris por dia na semana encerrada na sexta-feira passada, 12 de setembro. O volume representa perda de 4,52% ante o registrado na semana anterior, de 1,105 milhão de barris por dia.Os estoques do biocombustível cederam 0,88%, para 22,6 milhões de barris, enquanto as exportações passaram de 121 mil para 103 mil barris por dia. Os números foram divulgados nesta quarta-feira, 17, pela Administração de Informação de Energia do país, do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pela Dow Jones Newswires esperavam produção entre 1,070 milhão e 1,115 milhão de barris por dia. Quanto aos estoques, as estimativas iam de 22,887 milhões a 23,200 milhões de barris. Os números de produção de etanol nos EUA são um indicador da demanda interna por milho. No país, o biocombustível é fabricado principalmente com o grão e a indústria local consome mais de um terço da safra doméstica do cereal. Fonte: Dow Jones Newswires.