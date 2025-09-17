Principal suspeito do desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann é libertado

SEHNDE, Alemanha (Reuters) - O principal suspeito do desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann em 2007 foi libertado de uma prisão alemã nesta quarta-feira, após cumprir uma sentença de sete anos por um crime sexual não relacionado.

Os promotores alemães nomearam Christian Brueckner como suspeito pela primeira vez em 2020, quando ele já estava cumprindo pena por estuprar uma mulher de 72 anos na mesma região do Algarve, em Portugal, onde McCann desapareceu.

"Posso confirmar que ele foi libertado às 9h15, horário local, acompanhado por uma escolta policial", disse Marcell Farbowski, porta-voz da prisão em Sehnde, acrescentando que Brueckner foi levado por seu advogado.

Os repórteres viram um carro saindo da prisão.

O advogado de Brueckner nega qualquer ligação com o caso McCann. Ele não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a libertação de seu cliente.

Brueckner, de 49 anos, tem condenações por abuso infantil e tráfico de drogas, além do estupro da mulher, que já morreu.

A revista Der Spiegel informou que a libertação de Brueckner estava vinculada a condições muito rigorosas: seu passaporte foi cancelado, ele usará uma etiqueta eletrônica e deverá declarar um local de residência do qual não poderá sair sem permissão.

"Essa é uma tentativa dos promotores de mantê-lo em uma espécie de detenção investigativa, onde eles têm acesso a ele o tempo todo", disse o advogado Philipp Marquort, segundo a Der Spiegel.

McCann, então com três anos de idade, desapareceu de seu quarto em um resort de férias enquanto seus pais jantavam a metros de distância.

A polícia de Reino Unido, Alemanha e Portugal, que identificou Brueckner como principal suspeito, há muito tempo busca provas que o liguem de forma conclusiva ao caso. As polícias portuguesa e alemã passaram quatro dias procurando provas no Algarve em junho.

A polícia britânica afirmou na segunda-feira que Brueckner recusou seu pedido de interrogatório em conexão com o desaparecimento. Eles disseram que continuariam a buscar quaisquer linhas de investigação viáveis.

Brueckner viveu no Algarve entre 1995 e 2007, onde, de acordo com documentos judiciais vistos pela Reuters, ele roubou hotéis e apartamentos de férias.

Os pais de McCann continuam a fazer campanha para que sua filha, que agora teria 22 anos, seja encontrada e emitem uma declaração todos os anos no aniversário de seu desaparecimento.

"Nós a amamos muito e sentimos sua falta além das palavras", escreveram em seu site.