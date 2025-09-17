Preso por matar jovem em GO é suspeito de ser serial killer, diz polícia

Um homem de 33 anos, preso na semana passada pelo assassinato de uma jovem em Rio Verde (GO), é suspeito de ser um assassino em série, responsável pelas mortes de outras mulheres no estado. As informações são da Polícia Civil de Goiás.

O que aconteceu

Rildo Soares dos Santos foi preso pela morte da Elisângela Silva de Souza, 26. A vítima foi encontrada morta em um terreno baldio na última quinta-feira.

Elisângela foi abordada por Rildo quando ia para o trabalho. Era por volta das 4h da madrugada. O suspeito anunciou assalto e levou a jovem até um terreno.

Vítima foi encontrada sem as calças e com o corpo enterrado por entulhos. A polícia investiga se houve violência sexual.

Suspeito foi preso e negou estupro. Rildo afirmou que Elisângela reagiu ao assalto, eles brigaram, ela caiu e bateu a cabeça. O suspeito confessou, segundo a polícia, que enterrou o corpo para ocultar o cadáver.

Polícia descarta que morte de Elisângela tenha sido um acidente, como alega Rildo. "A quantidade de lesões que ela tinha no rosto e no crânio deixa muito evidente que não foi um acidente. Ela foi agredida com extrema violência e extrema barbaridade", declarou o delegado Adelson Candeo em entrevista à TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás.

Justiça goiana decretou a prisão preventiva de Rildo. Ele vai responder pelos crimes de feminicídio, latrocínio e ocultação de cadáver pela morte de Elisângela. Mas Rildo também é investigado por outros crimes em Rio Verde.

Homem é suspeito de ao menos mais duas mortes

Rildo é suspeito de dois feminicídios e dois desaparecimentos em Rio Verde. As vítimas de feminicídio têm 31 e 40 anos, são "dependentes químicas que andavam pela noite nessa mesma região e morreram exatamente da mesma forma que a Elisângela", afirmou o delegado. Elas também morreram com pancadas na cabeça, em terreno baldio, de madrugada. "Foram deixadas sem roupas e com alguma tentativa de ocultação de cadáver", disse Candeo.

Rildo nega envolvimento em todos os casos. Uma das vítimas de desaparecimento tem 38 anos e sumiu 12 de setembro, a outra tem 42 e foi vista pela última vez em maio.

Polícia não descarta a possibilidade de Rildo ser um serial killer. A hipótese foi levantada por causa do padrão dos crimes. "São crimes praticados de forma muito semelhante, com emprego de técnicas muito semelhantes", diz Candeo.

Suspeto é investigado ainda por latrocínio ocorrido em 7 de setembro na cidade. A vítima é um homem que teve a garganta cortada enquanto dormia dentro do próprio carro. O suspeito roubou o veículo e pertences da vítima.

Rildo também tem passagens por crimes na Bahia. O delegado disse que a polícia goiana recebeu outras denúncias contra ele e "possíveis crimes de estupro e homicídio".

Como o suspeito agia

Polícia encontrou bonecas e bolsas femininas na casa do homem investigado por crimes contra mulheres Imagem: Divulgação/PCGO

Rildo procurava vítimas de madrugada, diz a polícia. Para não levantar suspeitas, costumava usar um uniforme de funcionário de limpeza urbana, afirmou Adelson Candeo.

Vítimas estava dentro de um padrão. Para o delegado, o desprezo que Rildo demonstrava pela vítima e a tranquilidade com que agia após os crimes "são características típicas de psicopatas". No caso de Elisângela, o suspeito chegou a acompanhar a investigação da polícia onde a vítima foi encontrada. Foi nesse momento que ele foi preso.

Polícia encontrou bonecas e bolsas femininas na casa de Rildo. No local, também foram encontradas roupas, facas e celulares. Há a suspeita de que esses objetos seriam "troféus" pelos supostos crimes cometidos. Não há indícios de que ele tenha recebido ajuda nos crimes.

Defensoria Pública de Goiás atua na defesa de Rildo. Por meio de nota, o órgão informou que representou o investigado durante a audiência de custódia que manteve a prisão dele, mas não comentará as acusações feitas pela polícia.