Presidente do PT-SP fala em 'gesto amargo' após 'sim' para PEC da Blindagem

O deputado federal e presidente do PT em São Paulo, Kiko Celeguim, afirmou aos aliados petistas que o voto favorável à PEC da Blindagem foi um "gesto amargo em nome" de pautas importantes para o governo Lula.

O que aconteceu

Em mensagem enviada a um grupo interno do PT, Celeguim disse que o centrão "precisava de uma sinalização do PT". Segundo o presidente estadual do partido, a demonstração seria uma forma de "reduzir os danos da aprovação" da PEC. "Eu e mais onze deputados do PT, incluindo o nosso líder do governo, topamos fazer esse gesto amargo em nome do que entendemos serem conquistas mais importantes neste momento. Principalmente impedir a anistia a Jair Bolsonaro e militares", escreveu.

O petista argumentou ainda que fala com "tranquilidade", já que não responde a nenhum crime. "Portanto, não tenho nenhum interesse particular nisso". Dos 63 deputados petistas presentes, 12 votaram a favor da proposta que amplia a proteção dos parlamentares e presidentes de partidos na Justiça —na prática, se aprovada também no Senado, o Congresso que deverá autorizar o STF a investigar um parlamentar.

Celeguim citou votos do centrão para aprovar pautas governistas e que o "parlamento é um espaço de negociação permanente". OUOL apurou que houve críticas internas sobre o posicionamento do grupo a favor da PEC, principalmente após a repercussão negativa nas redes sociais. "Tem muita coisa importante na pauta da Câmara essa semana: a MP da conta de luz (beneficia 60 milhões de pessoas), a redução do IR e a taxação dos super-ricos e, especialmente, a anistia a Jair Bolsonaro."

O deputado Jilmar Tatto (PT-SP) também usou a proposta de anistia aos condenados por atos golpistas como justificativa. Segundo o vice-presidente do partido, o voto favorável é uma forma de "evitar o mal maior", que é a aprovação do projeto da anistia.

Tatto disse esperar que o "debate seja respeitoso". "Não espero concordância, não espero complacência. Espero que, da mesma forma que fizemos na bancada do PT, que o debate seja respeitoso e que se busque avançara para além da primeira página", escreveu em nota divulgada nas redes sociais.

Lula era contra a proposta, mas bancada do PT foi liberada. A colunista do UOL Daniela Lima mostrou que o presidente chegou a sugerir para o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) para não colocar o tema em pauta.

Nós precisamos dos votos do centrão para aprovar as nossas pautas e eles precisavam de uma sinalização do PT para meio que reduzir os danos da aprovação dessa PEC, que é a que importa para eles, mais do que a anistia.

Kiko Celeguim, deputado federal e presidente do PT-SP

Sou um militante do Partido dos Trabalhadores e estou a serviço do governo Lula, e vou continuar a trabalhar para que prevaleçam os interesses do nosso povo, mesmo que isso implique em decisões difíceis e polêmicas.

Jilmar Tatto, deputado federal

Troca de voto

No segundo turno de votação, dois deputados do PT mudaram de posição. Foram eles: Airton Faleiro (PT-PA) e Leonardo Monteiro (PT-MG). O segundo turno de votação ocorreu logo após o primeiro.

Faleiro justificou que votou "sim" no primeiro turno como sinalização para barrar anistia. Nas redes sociais, ele explicou que, como não houve um indicativo de recuo da oposição, decidiu mudar de voto. "Manteremos nosso esforço para construir os entendimentos necessários a fim de derrotar o PL da Anistia e defender a democracia brasileira", afirmou.

Já Monteiro disse que o voto no primeiro turno não foi seu "real posicionamento". O deputado afirmou ser a favor da "devida investigação dos parlamentares" e da independência entre os Poderes.

A proposta beneficia parlamentares investigados por corrupção e desvio de emendas. O texto aprovado ontem pela Câmara prevê que deputados e senadores "não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença". A PEC também amplia o foro privilegiado a presidentes nacionais de partidos.