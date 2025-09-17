Topo

Presidente do Fed diz que tarifas maiores continuam elevando preços em alguns setores nos EUA

Nova York e São Paulo

17/09/2025 16h34

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continuam pressionando os preços para cima em alguns setores no país. Mudanças nas políticas governamentais continuam a evoluir, e seus efeitos na economia permanecem incertos", disse em coletiva de imprensa nesta tarde.

"Tarifas mais altas começaram a elevar os preços de algumas categorias de produtos, mas seus efeitos gerais sobre a atividade econômica e a inflação ainda não foram vistos", acrescentou. De acordo com ele, o cenário-base razoável é que o efeito das tarifas na inflação dos EUA será "breve". Ponderou, contudo, que também é possível que os impactos inflacionários sejam "mais persistentes", e esse é um risco a ser avaliado e gerenciado pelo Fed.

"Nossa obrigação é garantir que um aumento único no nível de preços não se torne um problema de inflação contínuo no curto prazo", afirmou Powell, acrescentando que os riscos à inflação apontam para cima e ao emprego, para baixo. E ambos os lados têm de ser equilibrados. "Julgamos apropriado nesta reunião dar mais um passo em direção a uma postura política mais neutra", concluiu.

Desinflação no setor de serviços

O presidente do Federal Reserve avaliou ainda que o processo de desinflação parece continuar desacelerando no setor de serviços. "A inflação diminuiu significativamente em relação às máximas registradas em meados de 2022, mas permanece relativamente elevada em relação à meta de longo prazo de 2%", analisou.

Apesar disso, ele disse que as expectativas de inflação de longo prazo seguem consistentes com meta de 2%.

Powell afirmou ainda que é incomum que demanda e oferta do mercado do trabalho caíam juntos.

