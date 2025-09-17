Presidente do Fed diz que seria 'inapropriado' comentar ação judicial sobre Lisa Cook

Topo

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que seria "inapropriado" comentar a ação judicial envolvendo a diretora Lisa Cook. Um tribunal de apelação rejeitou o pedido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para destituí-la do Fed na última segunda-feira, às vésperas da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).

"Eu vejo isso como um caso judicial sobre o qual seria inapropriado da minha parte comentar", disse Powell a jornalistas, na entrevista coletiva sobre a decisão do Fed sobre o corte de juros de 25 pontos-base tomada mais cedo.

Decisões de juros com base política

O presidente do Federal Reserve afirmou ainda que não vê a autoridade tomando decisões à frente com base em considerações políticas, e não econômicas. Na sua visão, está "profundamente enraizado" na cultura do Fed que os dirigentes tomam suas decisões apenas com base nos dados recebidos, e não em outras questões. E isso fica claro nos discursos dos membros do BC americano, nas decisões de juros, disse.

"Não formulamos essas questões de forma alguma, nem as vemos em termos de resultados políticos", afirmou, descartando qualquer mudança diante das pressões do presidente Donald Trump para baixar os juros no país. "Eu não acredito que chegaremos a esse ponto. Eu diria que estamos fazendo nosso trabalho exatamente como sempre fizemos", concluiu. A lente do Fed, segundo ele, é mais ampla e mais lenta.

