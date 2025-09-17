Topo

Notícias

Preços do petróleo caem por temores de excesso de oferta

17/09/2025 18h49

Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira (17), devido à contínua preocupação com os níveis de demanda em comparação com uma oferta cada vez maior.

O barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em novembro, perdeu 0,78%, situando-se em 67,95 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, para outubro, teve uma queda de 0,73% a 64,05 dólares.

No dia anterior, os preços do petróleo bruto haviam atingido seu máximo em duas semanas.

Após um período de verão em que o consumo geralmente é elevado, "agora entramos no período de manutenção" das refinarias, destacou Mark Waggoner, da Excel Futures, à AFP.

"A demanda cairá drasticamente com a redução da atividade das refinarias", advertiu o analista, que acrescentou que os primeiros indícios "já são visíveis".

De acordo com os dados publicados nesta quarta pela EIA, a agência de informação sobre energia dos Estados Unidos, essas plantas utilizaram 93,3% de sua capacidade na semana que terminou em 12 de setembro (comparado com 94,9% do período anterior).

Essa redução na atividade de refino ocorre em um momento em que o mercado teme um excedente de petróleo bruto, especialmente devido ao forte aumento das cotas de produção dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+).

Desde abril, o cartel abriu as comportas, criando a possibilidade de um retorno ao mercado de mais de 2,3 milhões de barris diários.

Ao mesmo tempo, os operadores continuam monitorando as exportações de petróleo russo. "Os constantes ataques de drones ucranianos poderiam obrigar a Rússia a reduzir sua produção", afirmaram analistas da DNB Carnegie.

pml-tmc/ni/db/mel/ic/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Caso Evandro: STJ mantém decisão que absolveu os 4 acusados pelo crime

'Se (a anistia) viesse para eu vetar, pode ficar certo de que eu vetaria', diz Lula

Moraes ordena que transporte e escolta de Bolsonaro não seja feito pelo GSI

PL afirma que urgência de projeto da anistia está na pauta da Câmara desta quarta-feira

'Trump tem relação com Bolsonaro, não com o Brasil', diz Lula

Arábia Saudita e Paquistão assinam acordo de "defesa mútua"

Justiça autoriza bloqueio de bens de empresário que confessou ter matado gari em BH

Fundo americano Blackstone promete investimento massivo no Reino Unido

Marcus Thuram brilha na vitória da Inter sobre o Ajax (2-0) na estreia na Champions

Tarcísio volta a descartar Presidência e diz que pretende disputar reeleição em SP

Preços do petróleo caem por temores de excesso de oferta