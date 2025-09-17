Pré-síncope: o que é o quadro que levou Bolsonaro a ser internado?

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) precisou deixar a prisão domiciliar para ir ao Hospital DF Star, em Brasília, após sentir um mal-estar. Em documento enviado ao STF, a defesa justificou a internação devido a um quadro de "mal-estar, pré-síncope e vômitos com queda da pressão arterial".

Entenda o quadro

"Pré-síncope é a sensação de desmaio iminente", explica Marcelo Franken, cardiologista do Einstein Hospital Israelita. É como se a pessoa percebesse que está prestes a perder os sentidos, antes de efetivamente desmaiar.

O quadro acontece quando há queda de pressão arterial. Nesse caso, de acordo com Franken, podem ocorrer diminuição do fluxo sanguíneo cerebral e redução da frequência cardíaca, o que causa a pré-síncope.

Outros sintomas apresentados pelo ex-presidente também podem levar a pré-sincope. "Náuseas, mal-estar e vômitos podem ocorrer. Além de tontura, o paciente pode ter escurecimento visual, palidez ou sudorese fria. Em caso de síncope, há perda de consciência", explica Franken. Anemia e desidratação também contribuem para o problema.

O que aconteceu

Ex-presidente também tem anemia. O quadro já havia sido detectado pelos médicos no último domingo, quando ele foi ao hospital para retirar manchas na pele e realizar exames. "Ele é um senhor de 70 anos, que passou por diversas intervenções cirúrgicas. Está bastante fragilizado por essa situação toda. Está com um pouco de anemia, por ter se alimentado mal nesse último mês. Seguiremos acompanhando de perto", disse o médico Cláudio Birolini na ocasião.

Boletim aponta que houve "melhora parcial" de Bolsonaro após hidratação e uso de medicamentos. O informe, publicado nas redes sociais da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e divulgado posteriormente pelo hospital, diz ainda que o quadro será reavaliado ao longo do dia para definir se ele continuará internado.

Bolsonaro foi hospitalizado após ter quadro de tontura, queda de pressão arterial, vômitos e pré-síncope. Ainda segundo o hospital, ele chegou à unidade desidratado e com frequência cardíaca elevada.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que o pai não conseguia respirar. De acordo com ele, o ex-presidente relatou que sentiu o diafragma travado e houve um "vômito a jato" na sequência.

A decisão de levar Bolsonaro para o hospital foi tomada neste momento. "Ele ficou quase dez segundos sem respirar. O jeito que ele conseguiu de aliviar e voltar a respirar foi fazendo isso [vômito]", contou o senador.

Este foi o problema de saúde mais severo desde a última cirurgia. Bolsonaro tem relatado crises de soluços que levam a vômitos frequentes, causando fraqueza. Flávio ouviu de Michelle Bolsonaro que os episódios de soluço foram mais fortes hoje.

A ex-primeira-dama está no hospital com Bolsonaro. A equipe médica viajou de São Paulo para Brasília para acompanhar o quadro. Michelle postou em suas redes que Bolsonaro fez exames e recebe medicação intravenosa.