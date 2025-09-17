Topo

Powell diz que riscos de alta da inflação diminuíram um pouco

17/09/2025 16h04

(Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta quarta-feira que alguns dos cenários inflacionários mais negativos enfrentados pela economia perderam força.

"Realmente, desde abril, para mim, os riscos de uma inflação mais alta e mais persistente provavelmente se tornaram um pouco menores, e isso se deve, em parte, ao fato de o mercado de trabalho ter se enfraquecido e o crescimento do Produto Interno Bruto ter desacelerado", afirmou Powell em uma coletiva de imprensa após a última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto.

Powell disse que as tarifas estão aumentando as pressões sobre os preços, mas cada vez mais parece que será "um aumento de preço único, em vez de criar um processo inflacionário".

(Por Michael S. Derby)

