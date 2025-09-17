Topo

Notícias

Powell diz que não houve grande pressão para corte maior do Fed na taxa de juros

17/09/2025 15h56

(Reuters) - Não houve apoio generalizado para um corte maior, de 0,50 ponto percentual, na taxa de juros durante a reunião do Federal Reserve desta semana, disse o chair do Fed, Jerome Powell, nesta quarta-feira, depois que o banco central norte-americano reduziu sua taxa de juros em 0,25 ponto percentual.

"Não houve apoio generalizado para um corte de 50 pontos-base hoje", disse Powell a repórteres em uma coletiva de imprensa após a reunião de dois dias do Fed.

"Sabe... fizemos aumentos e cortes muito grandes nos juros nos últimos cinco anos e tendemos a fazê-los em um momento em que sentimos que a política monetária está fora do lugar e precisa mudar rapidamente para um novo lugar."

(Por Dan Burns)

