Topo

Notícias

Powell diz não ver participantes do mercado incorporando riscos à independência do Fed

Nova York e São Paulo

17/09/2025 17h58

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que não vê participantes do mercado incorporando riscos à independência da autoridade monetária em meio às pressões do presidente dos EUA, Donald Trump, para baixar os juros. "Eu não vejo participantes do mercado considerando a questão da independência em termos de definição das taxas de juros", disse, em coletiva de imprensa.

Powell afirmou também que o cenário de estabilidade financeira nos EUA é misto, mas famílias e bancos estão bem. "Não vemos taxas de juros moderados como terceiro mandato que demande ação específica", disse.

Conforme ele, a redução do balanço de ativos não está tendo consequências macroeconômicas no país. "Estamos reduzindo balanço de ativos em ritmo bem marginal agora", avaliou.

Para Powell, o mercado imobiliário residencial enfrenta escassez de imóveis, mas esse problema está além do trabalho que o Fed pode fazer. Ele disse que a taxa de hipoteca tem caído nos EUA, o que deve elevar demanda no mercado imobiliário.

O presidente do Fed evidenciou ainda a saúde financeira da maior economia do mundo. "É gratificante ver que economia está se segurando. O consumo é mais forte que esperado", avaliou. "A economia não está ruim, já vimos desafios maiores", acrescentou.

Por fim, afirmou que o emprego nos EUA estava sólido em julho, mas que a taxa de equilíbrio caiu bastante e que novos dados sugerem "riscos significativos". Ponderou, contudo, que não há trajetória de juros sem riscos. "Nenhuma é óbvia", avaliou, afirmando que o Fed não se distrairá com temas que vão além da política monetária.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

'Trump tem relação com Bolsonaro, não com o Brasil', diz Lula

Justiça autoriza bloqueio de bens de empresário que confessou ter matado gari em BH

Marcus Thuram brilha na vitória da Inter sobre o Ajax (2-0) na estreia na Champions

Tarcísio volta a descartar Presidência e diz que pretende disputar reeleição em SP

Preços do petróleo caem por temores de excesso de oferta

Liverpool cede, empate mas vence Atlético de Madrid nos acréscimos (3-2) na estreia na Champions

Wall Street fecha sem tendência definida após corte de juros do Fed

Lula sanciona PL da Adultização, afaga Congresso e manda recado a Trump

BC mantém Selic em 15% e diz que avaliará se patamar é suficiente para levar inflação à meta

Copom mantém Selic em 15%

Governo de MG exonera servidores envolvidos em esquema de mineração ilegal