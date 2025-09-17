Por que às vezes sentimos fome depois de comer? Veja 8 hipóteses

Você acabou de almoçar, se levantou da mesa e, minutos depois, já bate aquela sensação de fome. Acontece com muita gente, mas, em tese, o ideal seria se sentir satisfeito por um bom tempo após a refeição.

A fome, afinal, é um sinal fisiológico, o corpo pede energia e nutrientes. A saciedade, por outro lado, é a sensação de plenitude que deveria vir logo depois de comer, regulada por um intrincado jogo de hormônios e circuitos do sistema nervoso.

Quando esse equilíbrio falha, a fome aparece fora de hora. E as razões podem ser diversas: vão da escolha dos alimentos ao estado emocional, passando por desequilíbrios hormonais e até efeitos colaterais de remédios.

Veja oito explicações para essa fome fora de hora:

Imagem: iStock

1. Composição nutricional das refeições

Se o prato é dominado por carboidratos simples, como pão branco, doces e massas refinadas, a fome retorna rapidinho. Isso acontece porque esses alimentos viram açúcar no sangue em alta velocidade. O corpo responde liberando muita insulina para levar esse açúcar para dentro das células, o que reduz a glicose quase tão rápido quanto ela subiu. O resultado é uma queda brusca que dispara a sensação de fome novamente.

Combinar carboidratos com fibras, proteínas e gorduras boas ajuda a prolongar a saciedade e evita esse efeito montanha-russa.

2. Beber pouca água

Muitas vezes, sede e fome se confundem. O cérebro emite sinais parecidos para as duas situações. Se você está desidratado, pode interpretar o incômodo como fome e acabar comendo sem precisar. Beber água regularmente diminui esse engano. Mas há um detalhe: exagerar no líquido antes ou durante a refeição pode mascarar a saciedade momentânea, e a fome volta logo em seguida.

3. Comer sem prestar atenção

TV ligada, celular na mão e distração total no almoço. Comer assim é receita para não se sentir satisfeito. A saciedade também depende do prazer e da atenção ao ato de comer. Quando você mastiga devagar, sente o cheiro e o sabor, o corpo tem tempo de liberar leptina (o hormônio da saciedade) e controlar a grelina (o hormônio da fome). O contrário — refeições rápidas e automáticas — engana o organismo, que segue pedindo comida.

Imagem: Jeshoots/Pixabay

4. Estresse e noites mal dormidas

Poucas horas de sono e altos níveis de estresse bagunçam os hormônios que regulam fome e saciedade. A privação de sono aumenta o apetite porque o corpo precisa de energia extra para se manter suas funções, principalmente a atenção.

Já o estresse eleva o cortisol e reduz a serotonina, o que intensifica a vontade de comer, especialmente alimentos calóricos que dão sensação de recompensa imediata.

5. Dietas restritivas

Dietas muito rígidas, pobres em calorias e nutrientes, aumentam os hormônios da fome e reduzem os da saciedade. O resultado é um organismo constantemente insatisfeito.

Restrições severas, especialmente de carboidratos, também afetam a produção de serotonina, neurotransmissor que regula o humor e o apetite. Por isso, quem entra em dietas extremas muitas vezes desiste rápido ou acaba compensando no primeiro deslize.

6. Desequilíbrios hormonais

A tireoide é uma das glândulas que mais influenciam no apetite. No hipotireoidismo, por exemplo, há maior tendência de sentir fome. Alterações no hormônio do crescimento ou no cortisol também podem afetar diretamente os sinais de saciedade. Na menopausa, a queda do estrogênio contribui para mudanças no metabolismo e no apetite.

Nesses casos, é importante fazer um check-up e verificar se está tudo bem com o organismo ou há necessidade de tratamento.

Imagem: DeFodi Images/Getty Images

7. Diabetes

A fome excessiva é um sintoma clássico de diabetes descompensado. O problema é que, sem insulina suficiente para levar a glicose para dentro das células, o corpo continua sinalizando que precisa de energia, mesmo com níveis altos de açúcar circulando no sangue. Daí a sensação de fome quase permanente, geralmente acompanhada de sede intensa.

8. Efeito colateral de medicamentos

Alguns remédios mexem diretamente com o apetite. Antidepressivos e corticoides são os mais conhecidos nesse efeito colateral. Eles alteram tanto a percepção de fome quanto o metabolismo. Quando isso acontece, a recomendação é conversar com o médico para ajustar a dose ou buscar alternativas.

Fome ou compulsão?

Nem sempre a sensação constante de querer comer é apenas fome. Em alguns casos, pode se tratar de compulsão alimentar, um transtorno caracterizado por episódios de ingestão exagerada e rápida, muitas vezes acompanhados de culpa e perda de controle.

A diferença está nos sinais. A fome fisiológica dá dor de cabeça, fraqueza e estômago roncando, sintomas que desaparecem quando você se alimenta. Já a compulsão costuma direcionar o desejo para alimentos específicos (ricos em gordura e açúcar) e não passa com pequenas porções.

Quando o apetite se transforma em algo incontrolável, é hora de procurar ajuda médica. Nutricionistas, endocrinologistas e psiquiatras podem avaliar o quadro e indicar o tratamento adequado.

*Com informações de reportagem publicada em 28/08/2020