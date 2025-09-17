Topo

Polônia pede que UE encerre importações de petróleo da Rússia até 2026 e cita riscos geopolíticos

17/09/2025 10h45

VARSÓVIA (Reuters) - A Polônia pediu aos Estados membros da União Europeia que ainda compram energia russa que acabem com essas importações até o final de 2026 e oferecerá ajuda para esse esforço, disse o ministro da Energia, Milosz Motyka, nesta quarta-feira.

O gasoduto Druzhba fornece petróleo russo para a Hungria e a Eslováquia, que continuam a comprar suprimentos de energia da Rússia depois que outras nações da UE cortaram os laços após a invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia em 2022.

A Comissão Europeia proporá acelerar a eliminação gradual das importações de fósseis russos, disse a chefe do executivo da UE, Ursula von der Leyen, na terça-feira, após uma ligação com o presidente dos EUA, Donald Trump.

O bloco havia planejado anteriormente encerrar as compras de petróleo e gás russo até 1º de janeiro de 2028.

O ministro polonês disse que isso deveria acontecer dois anos antes, especialmente à luz de eventos recentes, como a incursão de um drone russo no território da Polônia na semana passada.

"Faço um apelo para que concordem com o objetivo comum de eliminar completamente as importações de petróleo russo até o final de 2026", escreveu Motyka aos ministros de Energia das nações da UE.

"Essa decisão iria fortalecer a coerência de nossas ações, estabelecer um horizonte de tempo claro e demonstrar nossa determinação de nos tornarmos independentes de suprimentos de petróleo que representem riscos políticos e estratégicos."

A UE impôs sanções à maioria das importações de petróleo da Rússia, mas não ao gás, devido à oposição da Eslováquia e da Hungria, que recebem suprimentos de gasodutos russos e mantêm laços mais estreitos com Moscou.

Wojciech Wrochna, vice de Motyka e principal autoridade de segurança energética da Polônia, disse que o gás natural liquefeito dos EUA que passa pela Polônia poderia ajudar a eliminar o gás russo da Europa.

"Tive uma reunião muito boa com o secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, ontem. O gás dos EUA que flui para o sul através da Polônia pode ajudar a eliminar o gás russo", afirmou Wrochna aos repórteres.

(Reportagem de Marek Strzelecki)

