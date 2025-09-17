Topo

Polônia investiga se míssil próprio atingiu casa durante intrusão de drone

17/09/2025 10h10

A Polônia investiga qual tipo de projétil danificou uma casa durante a intrusão de cerca de 20 drones em seu espaço aéreo na semana passada, indicou uma fonte judicial nesta quarta-feira (17).

A suspeita inicial era de que os destroços de um drone russo, derrubado pela defesa aérea polonesa, haviam atingido a residência.

Mas, segundo a imprensa local, a casa, situada na localidade de Wyryki, no leste do país, foi atingida por um míssil ar-ar AIM-120 AMRAAM disparado de um caça F-16 do exército polonês.

"A investigação está em sua fase preliminar e é necessário aguardar o parecer dos especialistas para poder determinar que tipo de armamento causou os danos nesta casa", declarou à AFP a porta-voz da Procuradoria nacional, Anna Adamiak. 

Por sua vez, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, destacou que, independentemente das circunstâncias, a responsabilidade está, inicialmente, atribuída a Moscou.

"Toda a responsabilidade pelos danos causados à casa em Wyryki recai sobre os autores da provocação com drones, ou seja, na Rússia", insistiu Tusk no X.

"Todas as circunstâncias do incidente serão comunicadas ao público, ao governo e ao presidente pelos serviços competentes uma vez concluída a investigação", acrescentou.

Segundo Adamiak, a investigação sobre "a violação do espaço aéreo polonês" e "o perigo" para pessoas e bens se concentra em todas as invasões de drones registradas durante a noite de 9 a 10 de setembro, que não deixou feridos.

A Polônia, membro da União Europeia e da Otan, mobilizou aviões juntamente com seus aliados da Aliança Atlântica diante da entrada de drones em seu espaço aéreo.

