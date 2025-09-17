Picuxo, a história por trás da foto que fez vira-lata ganhar o mundo

Era 10 de março de 2016 quando Thiago de Melo Machado, o DJ Thiago Roots, hoje com 46 anos e nascido em Goiás, esticou o braço, levantou a câmera e fez um clique sem imaginar que aquela imagem de um vira-lata, espiando pela janela, ganharia o mundo e atravessaria oceanos.

"Nunca fiz curso nenhum, mas é coisa da sensibilidade do olhar", lembra Thiago, sobre o momento em que registrou o cachorro que se tornaria símbolo da quarentena da covid-19.

Naquele instante, a foto parecia comum. Mas a cena do animal na janela alta de uma casa antiga viralizou e virou ícone do "Brasil de dentro", do interior observado em meio ao isolamento.

O clique que virou fenômeno

Thiago lembra que o cachorro já era conhecido na vizinhança, mas ninguém conseguia capturar aquela pose:

"A rua não dá nível com a janela, mas é uma janela alta e ninguém conseguiu tirar a foto, porque é alta. Eu tive que levantar a mão, esticar bem o braço e fazer a foto às cegas, sem ver o visor da câmera. A janela é bem alta e a rua é uma descida," lembra ele.

Assim que postou no Facebook, a repercussão começou tímida, dentro do seu círculo.

"Só coloquei no meu perfil, e ali ela ficava dentro do meu limite do Facebook, deu mais de mil seguidores e compartilhei num grupo de fotos. Nesse grupo, levei o recorde de curtidas. As pessoas começaram a tirar print e compartilhar, mas foi na pandemia que ela tomou essa repercussão internacional e nacional", conta Thiago.

De Goiás para o mundo

Thiago conta que a imagem cruzou fronteiras com a ajuda de amigos: "Eu tinha uma amiga em Portugal, e ela disse que uma amiga da Suíça tinha mandado a imagem pra ele. Durante a pandemia ela explodiu. Mas até hoje várias páginas continuam compartilhando. Sempre que meus amigos veem uma página, eles me marcam e falam: 'Olha a foto do Thiago'. A galera se identificou muito com esse Brasil de dentro, de ficar em casa, na porta, meio fofoqueiro", conta Thiago.

Picuxo virou figurinhas e memes em grupos do Whatsapp durante a pandemia Imagem: Arquivo pessoal/DJ Thiago Roots

A foto, que começou como um registro cotidiano, se tornou figurinha, meme e uma espécie de símbolo do isolamento "Começaram a surgir muitos memes, aqui no Brasil e na Europa", conta Thiago.

Um cachorro que se tornou personalidade

Fernando Arkanjo, 42, fotógrafo e agente cultural, morador da cidade de Goiás, visitou recentemente o Picuxo, em junho deste ano, para registrar como ele estava.

Picuxo em junho de 2025 Imagem: Fernando Arkanjo/@caraquefotoeessaoficial

"O cachorro está envelhecido, já de barbinha branca, e ganhou uns quilos", comenta Fernando Arkanjo, lembrando que tentou contato com a dona do cachorro a pedido da reportagem, mas não a encontrou em casa.

Thiago lembra que as pessoas sempre param para interagir com o cachorro e também com a dona, que vende livros na calçada.

Mais velho, com patinhas cansadas, Picuxo ainda mantém o hábito de ficar na janela Imagem: Fernando Arkanjo/