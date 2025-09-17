Topo

Notícias

PIB da Argentina do 2º trimestre sobe 6,3% na comparação anual e cai 0,1% na trimestral

São Paulo

17/09/2025 16h50

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina cresceu 6,3% no segundo trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo estimativa preliminar divulgada nesta quarta-feira, 17, pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). Contudo, a comparação com o trimestre imediatamente anterior mostra um recuo de 0,1% em termos dessazonalizados.

Pelo lado da demanda, segundo o Indec, a Formação Bruta de Capital Fixo, que inclui gastos com construção, máquinas e equipamentos, cresceu 32,1% no segundo trimestre em relação ao mesmo período de 2024, mas recuou 0,5% na comparação com o primeiro trimestre deste ano.

Em termos dessazonalizados, também tiveram queda trimestral as Exportações (-2,2%) e o Consumo privado (-1,1%). Por outro lado, o Consumo público cresceu 1,1% no período.

Pelo lado dos setores de atividade, destacaram-se os avanços em Intermediação financeira (26,7% no comparativo anual), Hotéis e restaurantes (17,0% em relação ao mesmo período do ano passado, e Construção (10,6% na comparação interanual).

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Corpo encontrado em Tesla de rapper nos EUA é de uma adolescente

Helicópteros do Exército são vistos carregando viaturas no ar no RJ; vídeo

Agricultura define diretrizes para controle agropecuário na Importação

Peru exibe fóssil de espécie singular de golfinho de 12 milhões de anos

Voto secreto na PEC da Blindagem é aprovado sob protestos e 'votação relâmpago'

Governo vai alterar prazo para adequação de big techs ao 'ECA digital'

Cuba diz que embargo dos EUA a impede de reparar sistema elétrico

Trump retorna à ONU em meio a conflitos em Gaza e na Ucrânia

Moraes quer ouvir PGR sobre pedido para investigar Eduardo e Gayer por ofensiva ao BB

Argentinos marcham contra vetos de Milei a fundos para educação e saúde

Fast Shop confessa propinas a fiscal e faz acordo para pagar multas de R$ 100 mi