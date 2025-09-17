Votos do PT por blindagem constrangem governo, mas partido descarta punição

Topo

O presidente Lula (PT), em entrevista no Palácio da Alvorada Imagem: Ricardo Stuckert / PR
Lucas Borges Teixeira
do UOL

Do UOL, em Brasília

17/09/2025 12h15Atualizada em 17/09/2025 12h15

Os votos de deputados do PT a favor da PEC da Blindagem, ontem, geram constrangimento ao governo Lula (PT), segundo líderes partidários, mas não deverão acarretar em punição.

O que aconteceu

Doze petistas votaram pela da PEC ontem, contrariando a indicação do partido. Sem querer entrar de cabeça na briga, o governo liberou voto da base, mas se colocava contra a aprovação.

A proposta foi aprovada por 353 votos a 134 no primeiro turno, e 344 a 133 no segundo. Eram necessários, pelo menos, 308 apoios em ambos. Segundo o relator da proposta, Cláudio Cajado (PP-BA), há acordo com o Senado para votar a PEC nesta semana. Se passar, o texto será promulgado, sem necessidade de sanção presidencial.

O endosso gera constrangimento para o governo, dizem auxiliares. Hoje, na repercussão da imprensa, o partido aparece junto aos demais que aprovaram a PEC, mesmo que tenha sido uma minoria.

Lula era contra. Como mostrou a colunista do UOL Daniela Lima, o presidente sugeriu ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que não colocasse o tema em pauta por não concordar com ele.

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), deixou isso bem claro pouco antes da votação. "A gente tem projetos importantes, o da tarifa da energia elétrica, o [da isenção do] Imposto de Renda, mas a gente não pode abrir mão de posição como essa e entrar favorável a essa PEC", afirmou o petista.

Até o presidente do PT, Edinho Silva, foi à Câmara ontem para tentar demover deputados que se mostravam favoráveis. Outros membros do governo, como a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também já haviam criticado a iniciativa.

Não deverá haver punição. Petistas dizem que o foco, agora, será impedir o avanço da anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro e a trabalhar pela aprovação da isenção do IR (Imposto de Renda) para quem ganhe até R$ 5.000 e da MP (medida provisória) que isenta a conta de luz para 60 milhões de pessoas e caduca hoje.

Petistas mais pragmáticos dizem que "é do jogo" e que "outros partidos foram piores". Eles apontam que o PT tem a segunda maior bancada da Câmara e que 50 deputados votaram contra, ao passo que o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve 83 votos a favor e nenhum contra.

Sem apoiar, mas sem entrar em guerra

Minoria, o governo não estava em ambiente propício para enfrentar o centrão. Governistas lutavam para que a mudança no IR finalmente entrasse na pauta —uma negociação que segue, e, aparentemente, será mais uma vez postergada—, além da preocupação com a MP da conta de luz, projeto popular caro ao governo.

Com aval do Planalto, não houve articulação contra. Já estava dado que partidos como MDB, União e PSD votariam como a maioria, ao passo que outros partidos de esquerda, como PSB e PDT, estavam divididos, e não houve ameaça de retaliação, como há no caso de parlamentares da base que endossarem a anistia.

Foi o dito pelo não dito, diziam petistas. Membros do partido pontuavam que, ao passo que não valia a pena lutar contra, tampouco queriam se aproximar da questão. "Eles [o centrão] estavam fazendo um esforço muito grande para que a gente votasse com eles, a gente disse que não dá", afirmou Lindbergh pouco antes da votação.

Informalmente, governistas tentarão repassar o ônus a Motta e ao centrão. O Planalto vai tentar deixar claro que, constitucionalmente, PECs não dependem de sanção presidencial e que, diferentemente de PLs, Lula não pode vetá-la.

Com os "rebeldes", o discurso fica um pouco mais frágil, avaliam apoiadores. O próprio Lula deverá seguir criticando a iniciativa, mas o Planalto já se prepara para que parte das críticas resvale na gestão, sob o argumento de que a PEC foi aprovada "com ajuda do partido do presidente".

Petistas que votaram a favor da PEC

  1. Airton Faleiro (PA)
  2. Alfredinho (SP)
  3. Divanda Faro (PA)
  4. Dr. Francisco (PI)
  5. Flávio Nogueira (PI)
  6. Florentino Neto (PT)
  7. Jilmar Tatto (SP)
  8. Kiko Celeguim (SP)
  9. Leonardo Monteiro (MG)
  10. Merlong Solano (PI)
  11. Odair Cunha (MG)
  12. Paulo Guedes (MG)

