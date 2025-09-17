Votos do PT por blindagem constrangem governo, mas partido descarta punição

Os votos de deputados do PT a favor da PEC da Blindagem, ontem, geram constrangimento ao governo Lula (PT), segundo líderes partidários, mas não deverão acarretar em punição.

O que aconteceu

Doze petistas votaram pela da PEC ontem, contrariando a indicação do partido. Sem querer entrar de cabeça na briga, o governo liberou voto da base, mas se colocava contra a aprovação.

A proposta foi aprovada por 353 votos a 134 no primeiro turno, e 344 a 133 no segundo. Eram necessários, pelo menos, 308 apoios em ambos. Segundo o relator da proposta, Cláudio Cajado (PP-BA), há acordo com o Senado para votar a PEC nesta semana. Se passar, o texto será promulgado, sem necessidade de sanção presidencial.

O endosso gera constrangimento para o governo, dizem auxiliares. Hoje, na repercussão da imprensa, o partido aparece junto aos demais que aprovaram a PEC, mesmo que tenha sido uma minoria.

Lula era contra. Como mostrou a colunista do UOL Daniela Lima, o presidente sugeriu ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que não colocasse o tema em pauta por não concordar com ele.

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), deixou isso bem claro pouco antes da votação. "A gente tem projetos importantes, o da tarifa da energia elétrica, o [da isenção do] Imposto de Renda, mas a gente não pode abrir mão de posição como essa e entrar favorável a essa PEC", afirmou o petista.

Até o presidente do PT, Edinho Silva, foi à Câmara ontem para tentar demover deputados que se mostravam favoráveis. Outros membros do governo, como a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também já haviam criticado a iniciativa.

Não deverá haver punição. Petistas dizem que o foco, agora, será impedir o avanço da anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro e a trabalhar pela aprovação da isenção do IR (Imposto de Renda) para quem ganhe até R$ 5.000 e da MP (medida provisória) que isenta a conta de luz para 60 milhões de pessoas e caduca hoje.

Petistas mais pragmáticos dizem que "é do jogo" e que "outros partidos foram piores". Eles apontam que o PT tem a segunda maior bancada da Câmara e que 50 deputados votaram contra, ao passo que o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve 83 votos a favor e nenhum contra.

Sem apoiar, mas sem entrar em guerra

Minoria, o governo não estava em ambiente propício para enfrentar o centrão. Governistas lutavam para que a mudança no IR finalmente entrasse na pauta —uma negociação que segue, e, aparentemente, será mais uma vez postergada—, além da preocupação com a MP da conta de luz, projeto popular caro ao governo.

Com aval do Planalto, não houve articulação contra. Já estava dado que partidos como MDB, União e PSD votariam como a maioria, ao passo que outros partidos de esquerda, como PSB e PDT, estavam divididos, e não houve ameaça de retaliação, como há no caso de parlamentares da base que endossarem a anistia.

Foi o dito pelo não dito, diziam petistas. Membros do partido pontuavam que, ao passo que não valia a pena lutar contra, tampouco queriam se aproximar da questão. "Eles [o centrão] estavam fazendo um esforço muito grande para que a gente votasse com eles, a gente disse que não dá", afirmou Lindbergh pouco antes da votação.

Informalmente, governistas tentarão repassar o ônus a Motta e ao centrão. O Planalto vai tentar deixar claro que, constitucionalmente, PECs não dependem de sanção presidencial e que, diferentemente de PLs, Lula não pode vetá-la.

Com os "rebeldes", o discurso fica um pouco mais frágil, avaliam apoiadores. O próprio Lula deverá seguir criticando a iniciativa, mas o Planalto já se prepara para que parte das críticas resvale na gestão, sob o argumento de que a PEC foi aprovada "com ajuda do partido do presidente".

Petistas que votaram a favor da PEC